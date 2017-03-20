Intel выпустила Optane SSD DC P4800X – первый накопитель на базе памяти 3D XPoint c производительностью 550 000 IOPS

Компания Intel сообщила о выпуске твердотельного накопителя Intel Optane SSD DC P4800X Series и модификации с поддержкой технологии Intel Memory Drive. Они основаны на памяти 3D XPoint и предназначены для применения в составе серверов и позволяют трансформировать архитектуры памяти и накопителей в центрах обработки данных. Устройства могут использоваться в качестве накопителя или оперативной памяти.

Накопитель Intel Optane SSD DC P4800X может служить в качестве чрезвычайно быстрого хранилища или системы кэширования. Он позволяет масштабировать объёмы хранилища для каждого сервера и ускорить работу с приложениями. Устройство отличается высокой пропускной способностью, низкими задержками и высокой надёжностью. Новинка обладает высокой производительностью при малой глубине очереди и хорошей отзывчивостью при любой нагрузке. Количество операций ввода вывода в секунду заявлено на уровне 550 тыс. для случайных операций чтения и 500 тыс. для случайных операций записи. Показатель PBW (объем данных в ПБ, который может быть записан на накопитель в течение срока службы) заявлен на уровне 12,3 ПБ, ежедневно можно записывать данные объёмом до 30 ёмкостей накопителя. Intel Optane SSD DC P4800X Series подойдёт для работы приложений в таких сферах, как искусственный интеллект и машинное обучение, торговля и медицина.

Накопитель Intel Optane SSD DC P4800X Series с поддержкой технологии Intel Memory Drive позволяет предоставлять центрам обработки данных более доступные пулы памяти, вытесняя часть DRAM или значительно увеличивая размер пулов памяти. Это решение интегрирует накопитель в подсистему памяти и предоставляет SSD как DRAM для ОС и приложений.

Новые накопители Intel Optane SSD DC P4800X Series ёмкостью 375 ГБ уже доступны заказчикам на условиях программы ранних поставок. Цена заявлена на уровне $1520. Во втором полугодии на рынок поступят решения в различных форм-факторах и с более высокой ёмкостью.

Источник: Intel