Intel выпустит несколько 6-ядерных процессоров на базе архитектуры Coffee Lake, в том числе в рамках линейки Core i5

Длительное время количество вычислительных ядер в массовых настольных и мобильных процессорах Intel не превышало четырёх. Однако выход достаточно успешных многоядерных чипов AMD Ryzen вынудил Intel пересмотреть свою стратегию и увеличить количество вычислительных ядер в своих грядущих процессорах на базе архитектуры Coffee Lake.

По данным ресурса Canard PC, Intel пересмотрела свою линейку процессоров Coffee Lake и намерена оснастить флагманскую модель Core i7-8700K шестью вычислительными ядрами. Устройство сможет обрабатывать 12 потоков инструкций одновременно. Базовая частота составит 3,7 ГГц, а показатель TDP – 95 Вт. По техническим характеристикам эта модель сопоставима с чипом AMD Ryzen 5 1600X, который также содержит 6 вычислительных ядер, поддерживает 12 потоков инструкций и обладает показателем TDP на уровне 95 Вт. Правда, у решения AMD рабочая частота на 100 МГц меньше, чем у грядущего флагмана Intel. Розничная цена 6-ядерного процессора AMD Ryzen 5 1600X составляет $249, а модель Ryzen 5 1600 можно купить и за $219. Очевидно, цена флагманского процессора Intel линейки Core i7 будет значительно выше. Если же сравнивать грядущий настольный флагман Intel Core i7-8700K с нынешним настольным флагманом AMD Ryzen Ryzen 7 1800X, то при схожей частоте (3,6 ГГц) и таком же показателе TDP (95 Вт) устройство от AMD предлагает 2 дополнительных вычислительных ядра и 4 обрабатываемых потока инструкций.

Вместе с тем, по данным источника, 6-ядерные процессоры пропишутся и в более доступной линейке Intel Core i5, начиная от флагмана линейки Core i5-8600K и заканчивая середнячком Core i5-8400. Но в данном случае уже не будет поддержки технологии HyperThreading. По предварительным данным, 6-ядерная модель Core i5-8600K получит рабочую частоту 3,6 ГГц и показатель TDP в 95 Вт. В то же время для модели Core i5-8400 заявлены частота 2,8 ГГц и показатель TDP 65 Вт.

Также отмечается, что Intel намерена внедрить 6-ядерные процессоры и в мобильном сегменте, но со сниженными частотами (около 2 ГГц) и более скромным показателем рассеиваемой мощности (TDP на уровне 45 Вт). Для более экономичных 4-ядерных мобильных процессоров Intel серии U предусмотрен показатель TDP на уровне 28 Вт.

Источник: techpowerup