Intel XMM 7560 — первый модем компании с поддержкой скорости в 1 Гбит/с

Догоняя Qualcomm, которая сегодня представила первый в мире мобильный модем Snapdragon X20 LTE, поддерживающий скорость закачки до 1,2 Гбит/с, компания Intel объявила о выпуске нового модема сотовой связи XMM 7560 с поддержкой передачи данных на скорости до 1 Гбит/с на прием и до 225 Мбит/с на передачу. Это первый модем компании, поддерживающий гигабитные сети LTE Advanced Pro (4.5G). Новинка будет использоваться в будущих смартфонах, планшетах, мобильных ПК и прочих мобильных устройствах, появление которых ожидается в этом году.

Модем Intel XMM 7560 в теории должен быть быстрее подавляющего большинства доступных сейчас на рынке модемов LTE и обеспечивать более высокие скорости передачи данных через сотовые сети LTE, поддерживающие передовые возможности технологии вроде агрегации несущих частот. Как будет на практике и насколько быстрее окажется решение Intel нам еще предстоит узнать в недалеком будущем.

Аша Кедди, вице-президент и глава подразделения мобильных устройств и устройств связи компании Intel, утверждает, что модем XMM 7560 позволит добиться гигабитных скоростей в реальном мире. Но иметь возможность обеспечить теоретическую пиковую скорость загрузки в 1 Гбит/с и добиться столь впечатляющих скоростей на регулярной основе – это разные вещи. Весьма вероятно, что в реальном повседневном использовании никто и никогда не увидит гигабитные скорости на мобильных устройствах.

Для справки, первое поколение гигабитных модемов LTE компании Qualcomm (Snapdragon X16 LTE) в тестах показывало средние скорости в 112-307 Мбит/с (максимум было 533 Мбит/с). Это выше обычных скоростных показателей в нынешних сетях LTE, но гораздо ниже гигабитного уровня.

Безусловно, стандарт Gigabit Class LTE открывает новую эру мобильных технологий, но здесь есть две существенные оговорки. Первая – широкое внедрение технологии операторами сотовой связи пока не началось. То есть, аппаратное обеспечение, обеспечивающее гигабитные скорости передачи данных, уже есть, а поддержки со стороны операторов пока нет, хотя последнее – дело очень близкого будущего. Другой важный момент, который стоит учитывать, прямо сейчас модемы Intel не являются широко распространенными – почти все самые популярные смартфоны используют модемы Qualcomm. Модемы Intel установлены лишь в некоторой части нынешних смартфонов Apple iPhone, причем считается, что они хуже конкурирующих решений Qualcomm. Таким образом, существует высокая вероятность, что именно устройства с модемами Qualcomm откроют двери в мир гигабитного LTE.

Источник: The Verge