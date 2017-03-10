Интеллектуальная антифрод-система ПриватБанка предотвратила 99% мошеннических операций в электронных сервисах банка в прошлом году

В подразделении ПриватБанка по борьбе с мошенничеством рассказали о том, что специалистам по безопасности удалось разработать и внедрить комплекс защиты, который минимизирует возможность обмана клиентов банка. В частности, только в феврале 2017 года банку удалось таким образом предотвратить 4,5 тыс. сомнительных операций и вернуть клиентам 24,3 млн грн. А за прошедший год в электронных сервисах банка – Приват24 (веб- и мобильная версии), SMS-банкинг – с помощью правил отложенного платежа было предотвращено 99% мошеннических операций.

«Система работает четко и просто. Если клиент переводит деньги «сомнительному» адресату, компьютерная система определяет нетипичность такого платежа. Операция приостанавливается. При необходимости специалисты банка уточняют у отправителя актуальность перевода или оплаты, дают время для детализации информации и принятия окончательного решения. При выявлении попыток мошеннических действий или отмене оплаты деньги возвращаются на счет отправителя» — рассказал руководитель направления внутреннего контроля и fraud-менеджмента ГО ПриватБанка Александр Соколовский.

Напомним, что банковское мошенничество – один из самых сложных видов преступлений. Даже после выявления злоумышленников доказать их вину в суде бывает очень сложно, так как жертвы, как правило, самостоятельно и добровольно перечисляют крупные суммы мошенникам либо дают им доступ к своим счетам.

«Можно привести несколько примеров. Одна наша клиентка нашла в Интернете поставщика топлива и без особых раздумий перечислила ему 80 тыс. грн. Другой клиент двумя платежами отправил почти 150 тыс. грн, но товара так и не дождался. Если бы подобные операции были системными, то деньги на счет получателя поступили практически мгновенно. В данном случае платежи были заблокированы и после дополнительной проверки возвращены отправителям. Выяснилось, что получатели не занимались торговлей, а пытались обмануть наших клиентов». — поведал Александр Соколовский.

Отметим, что компьютерные антифрод-системы автоматически определяют нехарактерные или подозрительные финансовые операции и в случае опасности блокируют моментальный перевод денег получателю. Как правило, система антифрода состоит из стандартных и уникальных правил, фильтров и списков, по которым и проверяется каждая транзакция.

Источник: ПриватБанк