Интертелеком обеспечил бесплатным Wi-Fi междугородние пассажирские автобусы «Автолюкс»

Интертелеком обеспечил бесплатным Wi-Fi междугородние пассажирские автобусы «Автолюкс»

В пассажирских автобусах компании «Автолюкс», которая является одним из ведущих перевозчиков на украинском рынке, появился бесплатный беспроводной интернет-доступ от Интертелеком. Оператор уже обеспечил Wi-Fi соединением 30 автобусов, занятых на междугородних маршрутах по всей Украине.

Сотрудничество «Автолюкс» и Интертелеком началось в рамках национальной программы оператора по интернетизации общественного транспорта и в декабре 2015 года перешло на новый уровень. Для обеспечения междугородних автобусов «Автолюкс» высокоскоростным Wi-Fi соединением специалисты оператора разработали специальное техническое решение: комплект оборудования, призванный обеспечить максимальную скорость передачи данных при движении транспортного средства по скоростной междугородней трассе.

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После успешного тестирования нового решения на 10 автобусах проект был расширен. На сегодняшний день Wi-Fi доступом в сеть оборудованы уже 30 автобусов. Пассажиры более десятка направлений междугородних поездок по всей Украине уже сегодня могут пользоваться высокоскоростным беспроводным интернетом прямо в дороге.

«Компания «Автолюкс» — один из лидеров на украинском рынке пассажирских перевозок. Для нас было важно обеспечить украинцев безотрывным доступом к онлайн-сервисам в путешествиях, а благодаря самому широкому покрытию 3G сети в Украине, которое охватывает все основные междугородние трассы, мы смогли успешно реализовать данное начинание, — отметил генеральный директор компании Интертелеком Борис Акулов. — Специально для этого проекта специалисты компании создали уникальное техническое решение, которое успешно показало себя в условиях скоростного движения по междугородним трассам».

Отметим, что на сегодняшний день более 760 единиц общественного транспорта Украины, среди которых городские и международные автобусы, маршрутные такси и т.д., укомплектованы мобильным Wi-Fi от Интертелеком. Жители и гости 18 регионов страны уже пользуются глобальной сетью прямо во время поездки, подключаясь к интернету на скорости до 14,7 Мбит/с. Кроме того, бесплатным Wi-Fi от Интертелеком оборудованы все скоростные поезда «Интерсити» и «Интерсити+».

Источник: Интертелеком

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