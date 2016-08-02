Интертелеком обеспечил бесплатным Wi-Fi междугородние пассажирские автобусы «Автолюкс»

В пассажирских автобусах компании «Автолюкс», которая является одним из ведущих перевозчиков на украинском рынке, появился бесплатный беспроводной интернет-доступ от Интертелеком. Оператор уже обеспечил Wi-Fi соединением 30 автобусов, занятых на междугородних маршрутах по всей Украине.

Сотрудничество «Автолюкс» и Интертелеком началось в рамках национальной программы оператора по интернетизации общественного транспорта и в декабре 2015 года перешло на новый уровень. Для обеспечения междугородних автобусов «Автолюкс» высокоскоростным Wi-Fi соединением специалисты оператора разработали специальное техническое решение: комплект оборудования, призванный обеспечить максимальную скорость передачи данных при движении транспортного средства по скоростной междугородней трассе.

После успешного тестирования нового решения на 10 автобусах проект был расширен. На сегодняшний день Wi-Fi доступом в сеть оборудованы уже 30 автобусов. Пассажиры более десятка направлений междугородних поездок по всей Украине уже сегодня могут пользоваться высокоскоростным беспроводным интернетом прямо в дороге.

«Компания «Автолюкс» — один из лидеров на украинском рынке пассажирских перевозок. Для нас было важно обеспечить украинцев безотрывным доступом к онлайн-сервисам в путешествиях, а благодаря самому широкому покрытию 3G сети в Украине, которое охватывает все основные междугородние трассы, мы смогли успешно реализовать данное начинание, — отметил генеральный директор компании Интертелеком Борис Акулов. — Специально для этого проекта специалисты компании создали уникальное техническое решение, которое успешно показало себя в условиях скоростного движения по междугородним трассам».

Отметим, что на сегодняшний день более 760 единиц общественного транспорта Украины, среди которых городские и международные автобусы, маршрутные такси и т.д., укомплектованы мобильным Wi-Fi от Интертелеком. Жители и гости 18 регионов страны уже пользуются глобальной сетью прямо во время поездки, подключаясь к интернету на скорости до 14,7 Мбит/с. Кроме того, бесплатным Wi-Fi от Интертелеком оборудованы все скоростные поезда «Интерсити» и «Интерсити+».

Источник: Интертелеком