Инженер Samsung заявил, что недавний концепт смартфона Xiaomi Mi Mix 2 «нереален»

После того, как французский промышленный дизайнер Филипп Старк в конце прошлой недели опубликовал небольшой видеоролик, демонстрирующий концептуальный дизайн смартфона Xiaomi Mi Mix 2, многие принялись высказывать свое «не верю». Среди скептиков и критиков оказался и известный в узких кругах блогер, который вдобавок работает инженером в китайском подразделении Samsung.

Так вот, по словам инженера Samsung, что на сегодняшний день ни у одного из поставщиков нет технологии, позволяющей выпускать экраны подобного размера со столь тонкими рамками. Само собой, речь о коммерческой технологии выпуска экранов для мобильных устройств. Со ссылкой на представителей цепочки поставок он также отметил, что Mix 2 в целом сохранит внешность оригинальной модели, за исключением нижней рамки, которая будет немного тоньше. Также говорится, что соотношение сторон дисплея Xiaomi Mi Mix 2 сменится с 17:9 на 18:9, корпус уже не будет керамическим, хотя в качестве динамика по-прежнему будет выступать некое аудиорешение на базе пьезоэлектрической технологии.

Анонс смартфона Xiaomi Mi Mix 2, если верить последним слухам, состоится 12 сентября.

Источник: gizmochina