iPhone 8 не получит интегрированного в дисплей сканера отпечатков пальцев

Новая порция слухов, касающихся технических характеристик готовящегося к выпуску смартфона Apple iPhone 8, озвучена аналитиком Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). На этот раз речь идёт о сканере отпечатков пальцев.

На текущий момент выдвигаются предположения, что новый смартфон iPhone 8 получит такой же безрамочный дисплей, как и конкурирующее устройство Samsung Galaxy S8. В таком случае в нижней части корпуса не останется места для размещения привычного сканера отпечатков пальцев в кнопке Home. В итоге, сканер может переместиться либо на заднюю панели, либо непосредственно в OLED дисплей.

Как отмечает Минг-Чи Куо, смартфон iPhone 8 действительно получит крупный безрамочный OLED дисплей. Но виртуальная кнопка Home в дисплее не будет оснащена интегрированным сканером отпечатков пальцев. При этом он не уточняет, будет ли сканер перемещён на заднюю панель или же полностью исчезнет с устройства.

Источник: The Verge