Иран настолько усердно боролся с порнографией, что «сломал» интернет в Гонконге

Казалось бы, где Иран, а где Гонконг? И тем не менее, недавние действия первого, направленные на борьбу с распространением порнографических материалов на региональном уровне, коснулись и других стран. Сообщается, то последние несколько дней пользователи России, Гонконга и ряда других соседствующих с Ираном стран испытывали проблемы с доступом к порнографическим сайтам. Как же так могло случиться, спросите вы? По-видимому, национальный телекоммуникационный оператор злоупотребил доверием.

Инцидент обусловлен проблемой, связанной с древней и небезопасной, но неотъемлемой частью Глобальной сети под названием Border Gateway Protocol. Это основной протокол динамической маршрутизации, который используется в интернете для обмена данными о маршрутизации между узлами. С их помощью компьютер определяет точный адрес того или иного ресурса. Ахиллесовой пятой BGP является то, что он основан на взаимном доверии всех сторон. То есть, не предусмотрено никаких мер либо ответственности, нацеленных на предотвращение манипуляций с данными о маршрутизации определенного интернет-ресурса. Подобное уже случалось в 2008 году, когда Пакистан случайно заблокирован YouTube. А Турция однажды отфильтровала через свои серверы львиную часть трафика, исходящего от Amazon, Microsoft, CNN и других сайтов. В этот раз, когда Иран использовал BGP, чтобы скрыть трафик сотен порно сайтов путем подмены подлинных маршрутов ложными, доступа к этим сайтам лишились даже пользователи Гонконга.

Пока неясно, чистой воды халатность это, либо же Иран действовал осознанно и преднамеренно, но это определенно было не самое лучшее решение. Компьютерные сети Ирана являются главным центром маршрутизации в этом регионе, то делают эту страну наилучшим вариантов для распространения ложных или вредоносных данных BGP. Проблема была решена в достаточно короткие сроки, внешние сети эффективно блокировали ложные маршруты, но сама по себе ситуация хорошо показывает, насколько слабым и уязвимым является интернет.

Источник: Engadget