«Исключительно электромобили»: Осенью текущего года Smart прекратит продавать в США и Канаде бензиновые версии своих автомобилей

Начиная с сентября 2017 года компания Smart намерена полностью отказаться от продажи бензиновых версий своих ситикаров в США и Канаде. Исполнительный директор Mercedes-Benz в Северной Америке Дитмар Экслер разослал соответствующее письмо всем локальным диллерам, призвав их подготовиться к продажам и обслуживанию исключительно электрических версий автомобилей Smart.

В письме отмечается, что продажи всех моделей Smart с бензиновыми двигателями будут прекращены уже в сентябре 2017 года, так что уже в 2018 году вся американская линейка моделей бренда будет исключительно электрической (в других странах Smart продолжит параллельно продавать и бензиновые и электрические версии). Таким образом, в Северной Америке вскоре будут продаваться только модели Fortwo Electric Drive и Fortwo Cabrio Electric Drive, тогда как Smart ForFour в данном регионе пока недоступен.

«Акцент исключительно на продаже электромобилей в США и Канаде станет очередным логическим на пути к экологически чистому будущему без автомобильных выбросов» — отметил Дитмар Экслер.

Отметим, что в прошлом году Smart продал 6211 автомобилей из которых только 657 (то есть всего 10,5%) были электрическими. Однако на самом деле подобный результат объясняется не отсутствием интереса, а тем, что спрос в США и Канаде заметно превысил предложение и дилеры распродали все бывшие в наличии электрические Смарты. К примеру, в 2014 году, когда проблем с поставками не было, североамериканцы приобрели 2594 электромобиля бренда.

Ситуация должна заметно измениться уже через месяц, когда в продажу поступит обновленная линейка Smart 2017-го модельного года, которая получила не только обновленный интерьер и экстерьер, но и увеличенный со 110 км (68 миль) до 120 (75 миль) пробег от одного заряда. Отметим, что обновленные модели получили трехфазный электродвигатель мощностью 81 л.с. и батарею на 17,6 кВтч, которые обеспечивают разгон до 100 км/ч за 11,5 секунды и максимальную скорость в 130 км/ч (ограничена электроникой).

Источник: Inside EVs