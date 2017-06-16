Искусственный интеллект и автоматизация приведут к массовым сокращениям, но создадут ещё больше высокооплачиваемых рабочих мест и принесут другие выгоды

Различные компании постепенно внедряют автоматизированные системы в свои бизнес-процессы. Это, в свою очередь, приводит к сокращению количества сотрудников. В будущем ожидается усиление этой тенденции, что может привести к массовой безработице.

Так, по данным прогнозов, в ближайшие два десятилетия около 47% рабочих мест могут быть автоматизированы. Первыми под сокращение попадут работники заводов и розничных магазинов. Кроме того, в связи с активным развитием систем искусственного интеллекта без работы рискуют остаться и белые воротнички.

Но надежда на работу для людей всё же имеется. Предполагается, что развитие технологий приведёт к сокращению некоторых рабочих мест. Но это также приведет к волне инноваций и появлению новых рабочих мест с более высокой оплатой. При правильных образовании, подготовке и социальной установке миллионы людей, подверженных риску утраты работы, смогут использовать машины в качестве партнёров по команде, а не соперников.

В будущем многие рутинные виды работ будут выполняться машинами. В то же время появятся новые рабочие места, такие как инженеры и аналитики данных, которые будут необходимы для создания и программирования новых машин. Как ожидается, в одной лишь Великобритании внедрение новых технологий приведёт к сокращению около 800 тыс. низкоквалифицированных рабочих и созданию новых рабочих мест в количестве 3,5 млн. Причём, эти новые рабочие места будут иметь более высокую оплату, в среднем, на £10 тыс. больше, чем у заменяемых машинами работников. Также будет высокий спрос на людей, специализирующихся в сферах абстрактного мышления, творческих задач, решения проблем. Такие профессии потребуют новых навыков и уровней образования, которых нет у нынешних низкоквалифицированных рабочих.

Вместе с тем, массовое внедрение автоматизации и систем искусственного интеллекта принесёт ряд других выгод. Например, самоуправляемые автомобили позволят снизить количество ДТП на 90%, сохранив жизнь и здоровье многим людям. Также удастся освободить людей от выполнения ряда рутинных бытовых задач, что позволит больше времени уделять друзьям, близким, творчеству.

Вместе с тем, улучшится обслуживание клиентов компаниями. Чатботы, способные распознавать текстовые и голосовые запросы, смогут существенно ускорить обработку запросов, высвободив человеческие ресурсы и снабдив их данными для решения более сложных задач.

Источник: venturebeat