Искусственный интеллект Intel помогает NASA искать наилучшие места для посадки на Луну

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) работает с огромными объемами различных данных, что неудивительно, учитывая специфику ведомства. Причем объемы этих данных постоянно растут и NASA постоянно активно ищет новые решения для повышения эффективности обработки информации. Очередное такое решение любезно согласилась предоставить компания Intel. Говоря точнее, приобретенный процессорным гигантом в 2016 году стартап Nervana, специализирующийся как раз на машинном обучении и интеллектуальном анализе данных.

Как сообщает ресурс TechCrunch, разработанная Nervana система искусственного интеллекта провела для NASA соответствующий анализ и обработку 200 ТБ данных из переданных различными спутниками трехмерных изображений Луны. В результате специалистами удалось получить качественную карту лунной поверхности, решив трудности, связанные с детализацией лунных кратеров, расположенных в затененных областях.

