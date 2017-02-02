Искусственный интеллект выиграл турнир по покеру у четырёх лучших игроков

В прошлом году искусственный интеллект одолел чемпиона по игре го Ли Седоля. Начало 2017 года ознаменовалось поражением четырёх лучших игроков в покер, они проиграли программе Libratus по итогам 20-дневного матча около $1,8 млн.

Программу Libratus («баланс» на латинском) создали ученые из Университета Карнеги Меллон — профессор Тумас Сандхольм и его студент Ноам Браун. Это условный наследник программы Claudico, которая в 2015 году проиграла профессиональным игрокам в покер.

Сначала Libratus знала только правила покера — какие карты есть, какие комбинации сильнее, в какой последовательности ходят игроки. Создатели программы дали ей задачу – играть самой с собой в покер, и она училась на своих ошибках. После нескольких триллионов раздач компьютер научился понимать, какие действия ведут к выигрышу, а какие к проигрышу — и действовал так, чтобы получить наибольшую прибыль. Как уверяет Тумас Сандхольм, программе никогда не показывали историю раздач, сыгранных людьми.

Против Libratus играли четверо профессионалов, заработавших на покере миллионы долларов. Донг Ким, Джейсон Леc, Джимми Чу и Дэниэл МакАлэй — специалисты по игре в покер один на один. Лес и Ким в 2015 году играли против Claudico. Ким тогда выиграл, Лес — проиграл. Матч проходил в течение 20 дней. Каждый день каждый из четырех игроков проводил за компьютером по 12 и больше часов. Они должны были сыграть 120 тысяч раздач. При каждой раздаче противникам давалось по 20 тысяч фишек. В турнире применялась разновидность покера под названием Техасский холдем.

Правила безлимитного Техасского холдема следующие. Объясним на примере варианта с двумя игроками, поскольку с компьютером играли именно так. Каждый игрок получает на руки две карты. Тот, кто ходит первым, выбирает из двух действий: сбросить карты и сделать ставку. Тот, кто отвечает, может сбросить, поставить столько же или сделать ставку еще выше. Когда ставки уравнялись, игрокам показывают три карты. С помощью этих карт и карт на руках соперники собирают разные по силе комбинации. Когда на столе оказываются три карты, первый игрок может сделать ставку или передать ход сопернику — тот должен опять выбрать между ставкой или передачей ход. Такой круг торговли происходит всякий раз, пока на столе не появится пять карт — и потом еще раз, последний. Если кто-то сделал ставку, а другой не ответил — эту раздачу выигрывает тот игрок, кому не ответили. Если торговля доходит до конца, выигрывает тот, у кого сильнее комбинация.

В первые дни игроки думали, что им легко удастся найти изъян в программе. Со временем они убедились — это невозможно или как минимум непросто. Libratus начала выигрывать с первого же дня. Только на шестой день людям удалось сократить преимущество, но днем позже оказалось, что компьютер стал играть еще лучше. И так происходило раз за разом.

Рядовые игроки в покер не умеют скрывать своих карт — обычно при хороших картах они ставят много, при плохих сбрасывают или ставят мало. Профессионалы играют более гибко — они варьируют ставки так, чтобы их противник по размеру ставок не мог определить, какие примерно у него карты. Компьютер справился с этой задачей блестяще: он разбивал свои ставки не на два-три-четыре размера, как делают профессионалы, а на 10 и больше. Людям было очень трудно понять, какие карты сейчас у их соперника. Компьютер научился и блефовать, и считывать блефы — то есть у него появились навыки, без которых невозможно выиграть в покер.

«Поначалу мы играли с ним, как с Claudico, и это было большая ошибка. Мы попробовали несколько стратегий, но они не работали. Мы попробовали играть с ним, как с человеком — но и это не работало, хотя все шло не так уж плохо. Мы меняли стратегии, чтобы найти уязвимости, но не преуспели в этом», — рассказал Донг Ким.

В один из дней игроки от отчаяния стали поднимать ставки компьютера в 80 процентах случаев. И это не сработало.

В итоге на всех люди проиграли $1,8 млн. Игра шла не на настоящие деньги, хотя и проходила в казино. Игроки поделят между собой $200 тыс., предоставленные спонсорами.

Libratus работал на суперкомпьютере с десятками процессоров, но Сандхольм уверен, что 99% игроков Libratus обыграет даже если ее запустить на обычном компьютере. Как подчеркивают создатели программы, их алгоритм не заточен под покер: технологию можно применять для любых игр с неполной информацией — для оценки рисков на бирже, при переговорах и в других областях.

Источник: Meduza