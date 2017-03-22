Используя лазейку в законах, Apple на протяжении 10 лет не платила налоги в Новой Зеландии

Компания Apple оказалась втянута в очередной скандал в связи с неуплатой налогов. На сей раз в Новой Зеландии. Как сообщает местное издание New Zealand Herald, суммарные продажи Apple за 10 лет работы в Новой Зеландии составили около $4,2 млрд, но компания нашла законный способ не платить налоги с прибыли, которую она получает в стране.

Как так вышло? Журналисты внимательно изучили финансовую отчетность производителя iPhone и обнаружили, что все налоги с продаж в Новой Зеландии Apple заплатила в Австралии. Как оказалось, подобная схема вполне законна. Если описывать ее вкратце, то выглядит все так: австралийский офис компании продает устройства в Новой Зеландии через дочерний филиал Apple Sales New Zealand, тогда как прибыль фактически декларируется «головным» подразделением в Австралии. Само собой, здесь налог с прибыли платится уже по другим нормам. Журналисты обнаружили, что Apple заплатила налог с продаж в размере $37 млн в другой стране, тогда как в Новой Зеландии ей пришлось бы заплатить $356 млн налогов.

В разговоре с New Zealand Herald один из лидеров Партии зеленых (Green Party United States) Джеймс Шоу удивился, что Apple заплатила нулевой налог с продаж. Он сказал, что ему очень нравятся инновации компании, но, цитируем, «похоже, главными новаторами в Apple являются сотрудники налогового отдела».

Представители австралийского офиса Apple отказались комментировать действия компании в Новой Зеландии и сообщили, что гордятся своей работой.

Эксперты, опрошенные изданием, подтвердили расчёты журналистов. Некоторые из них заявили, что налоговые махинации Apple полностью соответствуют местным законам и вопрос в данном случае стоит только с моральной стороны.

По сообщению источника, новозеландцы являются заядлыми потребителями продуктов Apple: в 2016 году компания заняла 25% местного рынка, а за «праздничный период» (три месяца до декабря) продала 221 тыс. iPhone в этой стране.

Новозеландские законодатели уже подготовили пакет налоговых реформ, которые направлены на решение этой проблемы. По новым правилам, при наличии сотрудников в Новой Зеландии компания всегда будет облагаться налогом с продаж, вне зависимости от местонахождения бенефициара. Согласно LinkedIn, в Новой Зеландии у Apple работает несколько десятков сотрудников. Отметим, что после принятия изменений под раздачу попадет не только Apple, но и новозеландские компании, работающие на экспорт.

Источник: New Zealand Herald и TJ