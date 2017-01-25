Исследование Bosch: к 2025 году «подключенные» автомобили научатся существенно экономить время водителей, а также смогут снизить травматизм в ДТП и сократить объем вредных выбросов

Компания Bosch в партнерстве с консалтинговой компанией Prognos провела исследование «Автомобили с сетевыми возможностями 2025» («Connected Car Effect 2025»), в котором рассмотрела тенденции развития интеграции автомобилей в сеть применительно к транспортной сети США, Германии и крупнейших городов Китая. Согласно результатам исследования, системы безопасности автомобилей и облачные технологии помогут предотвратить около 260 тысяч фактов травматизма в результате несчастных случаев на дороге, уменьшить выбросы СО2 на 390 тысяч тонн и сэкономить водителям много часов свободного времени.

«Автомобили будущего, интегрированные в сеть, будут реже попадать в аварии, экономнее расходовать топливо и приносить меньше беспокойства водителям», – сообщил доктор Дирк Хоайзель, член совета директоров Bosch, подытожив результаты модельных расчетов.

Согласно результатам модельных расчетов, к 2025 году электронная система курсовой устойчивости (ESP) войдет в оснащение до 90% всех транспортных средств в трех странах, рассмотренных в данном исследовании. Системы автоматического экстренного торможения и предупреждения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки будут установлены на 40% и более автомобилей. Сетевые возможности станут доступны большинству автомобилей: к 2025 году функции смартфона появятся приблизительно у каждой второй информационно-развлекательной системы.

Увеличение количества систем и автомобилей с подключением к сети откроет новые возможности для участников дорожного движения. Датчики системы ESP станут источником данных об опасных участках гололеда впереди по ходу маршрута; камеры будут собирать данные об ограничениях скорости и участках с плохой видимостью из-за тумана. Широкое распространение получат онлайн-решения поиска свободного места для парковки. Функции информирования в режиме реального времени будут отслеживать параметры движения автомобиля и предупреждать водителя о выезде на полосу для встречного движения.

В рамках исследования Bosch и Prognos произвели модельные расчеты для США, Китая и Германии, которые привели к следующим выводам. Ежегодно в трех странах будет происходить на 260 тысяч меньше ДТП, повлекших травмы (в США – на 210 тысяч, в Китае – на 20 тысяч, в Германии – на 30 тысяч). Столько ДТП происходит каждые 2 года в Берлине, столице Германии. На 350 тысяч человек (на 290 тысяч в США, на 25 тысяч в Китае и на 37 тысяч в Германии) уменьшится количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий – для сравнения: это 12 лет без травм в результате ДТП в Лос-Анджелесе. Около 11 тысяч жизней будет спасено в результате действия интегрированных в сеть систем помощи водителю: 4 тысячи в США, 7 тысяч в Китае и 300 человек в Германии.

Экономия до 4,3 млрд евро ожидается на выплатах компенсации материального ущерба. Это почти вдвое больше суммы, потраченной правительством Китая в 2016 году в рамках программы повышения качества воздуха в Пекине. Сокращение выплат позволит страховым компаниям сэкономить значительные средства, фактически это означает снижение расходов на страхование для каждого владельца автомобиля. 3,6 млрд евро будет сэкономлено в США, 380 млн – в Китае и 450 млн – в Германии.

Благодаря интеграции автомобилей в сеть выбросы СО2 снизятся почти на 400 тысяч тонн – приблизительно столько углекислого газа поглощают леса национального парка Шварцвальд в Германии в течение трех лет. Концепты муниципальных стоянок и активное управление парковочными местами позволят сократить пройденное автомобилями расстояние приблизительно на 380 млн километров. Одновременно с этим развитие технологий автоматизированного вождения даст дополнительную экономию топлива. Интернет-решения по поиску парковочных мест в США, Китае и Германии позволят сэкономить около 70 млн часов за рулем. Для сравнения это рабочее время приблизительно 40 тысяч сотрудников в течение года.

До 31 часа свободного времени получат водители, совершающие дальние поездки (в среднем, в США водители тратят до 43 часов в год на движение по автомагистралям, в Китае – до 26 часов и в Германии – до 39,5 часов). Развитие технологий автоматизированного вождения и интеграция автомобилей в сеть позволят использовать до 80% времени, проведенного за рулем, для других занятий: чтения, работы с электронной почтой, конференц-коллов и видеоконференций, просмотра фильмов. Активные водители, проезжающие около 40 тысяч километров в год, получат до 95 часов свободного времени во время поездок.

Источник: Bosch