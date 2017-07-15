Исследование: Из-за изменения климата возрастёт стоимость авиаперевозок

Изменение климата создаёт проблемы для авиатранспорта. Помимо уже известных неудобств с усилением турбулентности новое исследование выявило и другие последствия с гораздо большими негативными последствиями.

Исследование, проведённое специалистами из Колумбийского университета, NASA и Института управления логистикой, основано на воссоздании модели поведения 5 наиболее популярных самолетов и ​​19 аэропортов по всему миру. В результате, было установлено, что к середине-концу нынешнего века около 10-30% ежегодных рейсов, вылет которых приходится на наиболее жаркое время дня, могут потребовать некоторых ограничений по массе. В частности, самолётам предстоит снижать полезную нагрузку и запас топлива на 0,5-4% от максимальной доступной величины.

Это станет следствием изменения плотности воздуха. Когда воздух нагревается, он становится менее плотным и более разреженным, чем холодный воздух. Для того, чтобы взлететь при более высоких температурах, самолет должен набрать более высокую скорость, чем при прочих равных условиях, но при низкой температуре воздуха. В результате, по мере повышения температуры воздуха самолётам для взлёта будет требоваться более длинная взлётно-посадочная полоса или же снижение взлётной массы.

Исследователи отмечают, что в своих моделях они тестировали как малые, так и большие самолеты. Все они подвержены влиянию повышения температуры, которое повлечёт за собой реальные последствия. Так, авиакомпаниям предстоит отменять или переносить рейсы из-за чрезмерной жары. Также аэропортам предстоит инвестировать средства в увеличение взлётно-посадочной полосы. Кроме того, из-за ограничения веса авиакомпании смогут перевозить меньше пассажиров и багажа. Это всё приведёт к увеличению стоимости услуг авиатранспорта.

Источник: Engadget