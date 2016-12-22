Исследование: Какими способами украинцы защищают свои платежные карты от мошенников в интернете и банкоматах

Исследовательская компания «Gemius Украина» и Украинская межбанковская Ассоциация членов платежных систем «ЕМА» провели комплексное социологическое исследование уровня осведомленности украинцев относительно признаков и способов защиты от мошенничества в сфере использования платежных карт. В опросе приняли участие Интернет-пользователи Украины в возрасте от 14 до 69 лет, у которых есть личная платежная банковская карта.

Итак, согласно результатам исследования 12% опрошенных лично сталкивались с мошенничеством с платежными картами. При этом, чаще всего попадают к платежным преступникам «на крючок» – люди в возрасте 55 лет и старше. В целом, респонденты продемонстрировали высокий уровень информированности о многих правилах безопасности и способах защиты от платежного мошенничества:

87% – считают рискованным раскрывать данные своей карты (например, срок действия и трехзначный код на обратной стороне карты), а также секретные коды из СМС от банка по телефонному запросу мошенника;

76% – не станут хранить ПИН-код вместе с картой;

74% – подключают мобильный банкинг обо всех операциях с использованием карты;

70% – не рискнут записывать ПИН-код на карте;

68% – обращают внимание на внешний вид банкомата и сравнивают его с предупреждающей экранной заставкой;

64% – прикрывают клавиатуру при введении ПИН-кода в банкомате;

62% – прикрывают клавиатуру при необходимости введения ПИН-кода для оплаты в магазине;

68% – не станут пополнять мобильный телефон или совершать денежный перевод на сайте, на котором есть грамматические, стилистические, синтаксические ошибки, опечатки.

Важным является и то, что большинство граждан знают о главном первоочередном действии в случае неправомерных действий с платежной картой – «Заблокировать карту» (1 место у 85% опрошенных). Тем не менее другие важные способы защиты от мошенничества в сфере электронных платежей и карточных расчетов не применяются гражданами по незнанию или игнорируются.

Также в результате соцопроса были определены ТОП-3 наиболее редко используемых украинцами способов защиты от мошенничества с платежными банковскими картами: периодически менять ПИН-код (лишь 17% респондентов соблюдают это правило), устанавливать лимит на платежные карты (только 12%), не использовать девичью фамилию матери в качестве кодового слова (всего 11% опрошенных пользуются данным способом защиты).

Наименее рискованное, по мнению респондентов, действие с платежной банковской картой – продолжать использовать банкомат, если карта с усилием входит в кардридер – 26% ответили, что данное действие не в зоне риска. Наиболее редко используемый способ защиты от мошенничества с платежными банковскими картами в банкомате – проверка кардридера на наличие посторонних устройств перед использованием банкомата – 42% опрошенных пользуются данным способом защиты, 38% – знают, но не пользуются и 20% – вовсе не слышали о таком способе.

Только 37% считают небезопасным использовать WI-FI и общедоступные компьютеры для оплаты картой и доступа к карточному счету посредством Интернет. Всего 36% проверяют наличие https в адресной строке сайта, на котором вводятся данные карты и лишь 21% опрошенных открывают в банке отдельную карту для оплаты товаров и услуг через Интернет.

Интересно, что самую высокую степень ответственности показало молодое поколение. Наиболее внимательно и осторожно у банкомата ведут себя представители возрастной группы 14-24 лет. Учащиеся и студенты также чаще других групп применяют способы защиты от мошенничества с данными платежных банковских карт в Интернете и по телефону.

Источник: EMA