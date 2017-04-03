Исследование: один промышленный робот отнимает работу у 6 рабочих

Кроме этого, исследователи — экономисты из MTI и Бостонского университета — также обнаружили, что с автоматизацией производства заработная плата рабочих начинает понемногу снижаться. Как только на заводе появлялся хотя бы один робот, фонд оплаты труда падал на 0,25-0,5% на каждую 1000 сотрудников.

В целом, за рассмотренный период времени (17 лет) роботы отняли у американцев 670 тысяч рабочих мест, и в ближайшие годы, вместе с ростом автоматизации, это число возрастет, говорится в докладе.

На первый взгляд цифры, приведенные в исследовании, могут показаться скромными, однако стоит принять во внимание тот факт, что аналитики использовали довольно узкое определение «робота», заимствованное у Международной федерации робототехники: «Робот — это автоматически управляемая, перепрограммируемая и многофункциональная машина». Это означает, что алгоритмы для автоматизации торговли, финансовой сферы или делопроизводства, а также конвейеры или роботы-баристы в сферу внимания исследователей не попали.

Что касается перспектив, то авторы доклада полагают, что к 2025 году число промышленных роботов увеличится в 3-4 раза.

Что дальше?