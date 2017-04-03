Исследование: один промышленный робот отнимает работу у 6 рабочих
Национальное бюро экономических исследований США опубликовало доклад, согласно которому каждый промышленный робот, введенный в эксплуатацию с 1990 по 2007 год, стал причиной сокращения в среднем 6,2 рабочих мест.
Кроме этого, исследователи — экономисты из MTI и Бостонского университета — также обнаружили, что с автоматизацией производства заработная плата рабочих начинает понемногу снижаться. Как только на заводе появлялся хотя бы один робот, фонд оплаты труда падал на 0,25-0,5% на каждую 1000 сотрудников.
В целом, за рассмотренный период времени (17 лет) роботы отняли у американцев 670 тысяч рабочих мест, и в ближайшие годы, вместе с ростом автоматизации, это число возрастет, говорится в докладе.
На первый взгляд цифры, приведенные в исследовании, могут показаться скромными, однако стоит принять во внимание тот факт, что аналитики использовали довольно узкое определение «робота», заимствованное у Международной федерации робототехники: «Робот — это автоматически управляемая, перепрограммируемая и многофункциональная машина». Это означает, что алгоритмы для автоматизации торговли, финансовой сферы или делопроизводства, а также конвейеры или роботы-баристы в сферу внимания исследователей не попали.
Что касается перспектив, то авторы доклада полагают, что к 2025 году число промышленных роботов увеличится в 3-4 раза.
Что дальше?
Если данные исследования правильно отражают тенденцию, то чем больше роботов будет появляться на производствах, тем больше сотрудников останутся без работы. В свою очередь, это значит, с каждым годом все большее число людей будут лишаться средств к существованию.
Таким образом, во избежание социального взрыва развитым государствам потребуется разработать в ближайшем будущем программы по переквалификации безработных, субсидированию производств с ручным трудом или введению базового основного дохода.
Источник: hightech.fm
- Занятно, что глава минфина США при этом придерживается совершенно противоположного мнения, полагая, что говорить о роботах, как об угрозе рабочим местам, можно будет не ранее чем через 50 лет.