Исследование: Сколько зарабатывают украинские специалисты в сегменте разработки игр в зависимости от профессии и стажа

Исследование: Сколько зарабатывают украинские специалисты в сегменте разработки игр в зависимости от профессии и стажа

Сергей Галёнкин, бывший главный редактор украинского журнала «Gameplay», а на данный момент руководитель издательского направления по Восточной Европе Epic Games и создатель сервиса SteamSpy, провел зарплатный опрос работников игровой индустрии Украины, Беларуси и России. Полученные результаты позволяют оценить не только средний размер зарплат в отрасли, но и размер заработка конкретных специалистов: продюсеров, аналитиков, разработчиков, дизайнеров и т.д.

Сводная информация по зарплатам демонстрирует, что в среднем работник геймдева в Украине может рассчитывать на уровень зарплаты в районе $1500, тогда как в Европе данный показатель вдвое выше:

ЧеловекМедиана з/п в $Медиана з/п в валютеСредний стажКомментарий
Всего883$1 40085 400 ₽5,0
По регионамРоссия360$1 05564 355 ₽4,9Без Москвы
Украина197$1 50042 000 грн.5,0
Беларусь105$1 900BYR 3 7245,4
ЕС38$3 000€2 8806,7
Москва157$1 60097 600 ₽5,3

Зарплаты в украинском геймдеве для разных профессий выглядит следующим образом:

ЧеловекМедиана з/п в $Медиана з/п в грнСредний стажВыгодность
по профессиям
Программист, инженер62$1 70547 740 грн.4,7112%
Художник, аниматор, моделлер51$1 30036 400 грн.4,983%
Геймдизайнер29$1 20033 600 грн.4,778%
Продюсер, аналитик11$2 50070 000 грн.7,0126%
Биздев, управление18$2 05057 400 грн.6,9105%
Звуковик3$1 00028 000 грн.6,056%
QA, тестер, поддержка8$61517 220 грн.3,052%
Маркетинг, пиар, КМ8$1 10030 800 грн.5,069%
Издание, локализация, оперирование0#N/A#N/A#N/A#N/A
Журналист, блогер, летсплеер3$50014 000 грн.4,334%
Инди на все руки4$57516 100 грн.4,837%

Как видим, в лидерах продюссеры ($2500) и управленцы ($2050), разработчики занимают лишь третью строку ($1705), а художники и геймдизайнеры замыкают пятерку с зарплатой порядка $1300-1200.

 Человек Медиана з/п в $ Медиана з/п в грнРост % к 1 годуРост грн. за год стажа
Стаж121$60016 800 грн.
227$1 00028 000 грн.167%7 467 грн.
3-587$1 40039 200 грн.233%5 600 грн.
6-1045$2 00056 000 грн.333%4 900 грн.
>1017$2 50070 000 грн.417%4 092 грн.

Показатель «выгодность» обозначает отношение зарплаты к стажу, при этом 100% — это среднее значение, а при показателе 50% работник получает вдвое меньше за тот же стаж.

ГородаЧеловекМедиана з/п в $Средний стажВыгодность
Москва157$1 6005,3105%
Минск91$2 0005,4131%
Киев97$1 7005,4111%
Санкт-Петербург106$1 5004,5107%
Харьков23$1 6004,7113%
Днепр16$1 3004,594%
Львов8$8503,371%
Одесса8$2 2007,8116%
Николаев3$6003,7
Винница6$10503,7

С полной версией предварительных результатов опроса можно ознакомиться по следующей ссылке.

Сергей Галёнкин следующим образом прокомментировал полученные результаты:

«Прошлый опрос проводился в, наверное, самый худший период для отечественного геймдева, и результаты были соответствующие. В этом году можно смело отметить, что произошёл рост зарплат практически во всех регионах, причем рост довольно значительный. Больше всех подросли зарплаты в России (42%), но это связано в том числе и с методикой подсчёта — прошлый опрос попал на необычно низкий курс рубля. Заметный рост видно и в Беларуси (25%), и в Украине (15%).

В целом картина по странам и профессиям в сравнении с прошлым годом почти не изменилась. Несмотря на такой значительный рост зарплат в России, Беларусь прочно удерживает первое место, а Украина — второе. То же самое с городами: Минск, Киев, Москва, Харьков, Санкт-Петербург. Разумеется, зарплаты в Минске (и в Беларуси в целом) заметно перекошены компанией Wargaming, которая имеет там самый большой офис. Но это не меняет общей ситуации: остальные работодатели в Минске вынуждены конкурировать с Wargaming.

По профессиям ситуация также осталась прежней: управленцы и продюсеры получают больше всех, затем идут программисты и все остальные. Особенно это заметно в Украине, где программисты получают на 50% больше художников. Что, впрочем, меньше, чем 60% в прошлом году.»

Источник: DTF

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