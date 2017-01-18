Исследование: Сколько зарабатывают украинские специалисты в сегменте разработки игр в зависимости от профессии и стажа

Сергей Галёнкин, бывший главный редактор украинского журнала «Gameplay», а на данный момент руководитель издательского направления по Восточной Европе Epic Games и создатель сервиса SteamSpy, провел зарплатный опрос работников игровой индустрии Украины, Беларуси и России. Полученные результаты позволяют оценить не только средний размер зарплат в отрасли, но и размер заработка конкретных специалистов: продюсеров, аналитиков, разработчиков, дизайнеров и т.д.

Сводная информация по зарплатам демонстрирует, что в среднем работник геймдева в Украине может рассчитывать на уровень зарплаты в районе $1500, тогда как в Европе данный показатель вдвое выше:

Человек Медиана з/п в $ Медиана з/п в валюте Средний стаж Комментарий Всего 883 $1 400 85 400 ₽ 5,0 По регионам Россия 360 $1 055 64 355 ₽ 4,9 Без Москвы Украина 197 $1 500 42 000 грн. 5,0 Беларусь 105 $1 900 BYR 3 724 5,4 ЕС 38 $3 000 €2 880 6,7 Москва 157 $1 600 97 600 ₽ 5,3

Зарплаты в украинском геймдеве для разных профессий выглядит следующим образом:

Человек Медиана з/п в $ Медиана з/п в грн Средний стаж Выгодность по профессиям Программист, инженер 62 $1 705 47 740 грн. 4,7 112% Художник, аниматор, моделлер 51 $1 300 36 400 грн. 4,9 83% Геймдизайнер 29 $1 200 33 600 грн. 4,7 78% Продюсер, аналитик 11 $2 500 70 000 грн. 7,0 126% Биздев, управление 18 $2 050 57 400 грн. 6,9 105% Звуковик 3 $1 000 28 000 грн. 6,0 56% QA, тестер, поддержка 8 $615 17 220 грн. 3,0 52% Маркетинг, пиар, КМ 8 $1 100 30 800 грн. 5,0 69% Издание, локализация, оперирование 0 #N/A #N/A #N/A #N/A Журналист, блогер, летсплеер 3 $500 14 000 грн. 4,3 34% Инди на все руки 4 $575 16 100 грн. 4,8 37%

Как видим, в лидерах продюссеры ($2500) и управленцы ($2050), разработчики занимают лишь третью строку ($1705), а художники и геймдизайнеры замыкают пятерку с зарплатой порядка $1300-1200.

Человек Медиана з/п в $ Медиана з/п в грн Рост % к 1 году Рост грн. за год стажа Стаж 1 21 $600 16 800 грн. 2 27 $1 000 28 000 грн. 167% 7 467 грн. 3-5 87 $1 400 39 200 грн. 233% 5 600 грн. 6-10 45 $2 000 56 000 грн. 333% 4 900 грн. >10 17 $2 500 70 000 грн. 417% 4 092 грн.

Показатель «выгодность» обозначает отношение зарплаты к стажу, при этом 100% — это среднее значение, а при показателе 50% работник получает вдвое меньше за тот же стаж.

Города Человек Медиана з/п в $ Средний стаж Выгодность Москва 157 $1 600 5,3 105% Минск 91 $2 000 5,4 131% Киев 97 $1 700 5,4 111% Санкт-Петербург 106 $1 500 4,5 107% Харьков 23 $1 600 4,7 113% Днепр 16 $1 300 4,5 94% Львов 8 $850 3,3 71% Одесса 8 $2 200 7,8 116% Николаев 3 $600 3,7 Винница 6 $1050 3,7

С полной версией предварительных результатов опроса можно ознакомиться по следующей ссылке.

Сергей Галёнкин следующим образом прокомментировал полученные результаты:

«Прошлый опрос проводился в, наверное, самый худший период для отечественного геймдева, и результаты были соответствующие. В этом году можно смело отметить, что произошёл рост зарплат практически во всех регионах, причем рост довольно значительный. Больше всех подросли зарплаты в России (42%), но это связано в том числе и с методикой подсчёта — прошлый опрос попал на необычно низкий курс рубля. Заметный рост видно и в Беларуси (25%), и в Украине (15%). В целом картина по странам и профессиям в сравнении с прошлым годом почти не изменилась. Несмотря на такой значительный рост зарплат в России, Беларусь прочно удерживает первое место, а Украина — второе. То же самое с городами: Минск, Киев, Москва, Харьков, Санкт-Петербург. Разумеется, зарплаты в Минске (и в Беларуси в целом) заметно перекошены компанией Wargaming, которая имеет там самый большой офис. Но это не меняет общей ситуации: остальные работодатели в Минске вынуждены конкурировать с Wargaming. По профессиям ситуация также осталась прежней: управленцы и продюсеры получают больше всех, затем идут программисты и все остальные. Особенно это заметно в Украине, где программисты получают на 50% больше художников. Что, впрочем, меньше, чем 60% в прошлом году.»

Источник: DTF