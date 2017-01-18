Исследование: Сколько зарабатывают украинские специалисты в сегменте разработки игр в зависимости от профессии и стажа
Сергей Галёнкин, бывший главный редактор украинского журнала «Gameplay», а на данный момент руководитель издательского направления по Восточной Европе Epic Games и создатель сервиса SteamSpy, провел зарплатный опрос работников игровой индустрии Украины, Беларуси и России. Полученные результаты позволяют оценить не только средний размер зарплат в отрасли, но и размер заработка конкретных специалистов: продюсеров, аналитиков, разработчиков, дизайнеров и т.д.
Сводная информация по зарплатам демонстрирует, что в среднем работник геймдева в Украине может рассчитывать на уровень зарплаты в районе $1500, тогда как в Европе данный показатель вдвое выше:
|Человек
|Медиана з/п в $
|Медиана з/п в валюте
|Средний стаж
|Комментарий
|Всего
|883
|$1 400
|85 400 ₽
|5,0
|По регионам
|Россия
|360
|$1 055
|64 355 ₽
|4,9
|Без Москвы
|Украина
|197
|$1 500
|42 000 грн.
|5,0
|Беларусь
|105
|$1 900
|BYR 3 724
|5,4
|ЕС
|38
|$3 000
|€2 880
|6,7
|Москва
|157
|$1 600
|97 600 ₽
|5,3
Зарплаты в украинском геймдеве для разных профессий выглядит следующим образом:
|Человек
|Медиана з/п в $
|Медиана з/п в грн
|Средний стаж
|Выгодность
по профессиям
|Программист, инженер
|62
|$1 705
|47 740 грн.
|4,7
|112%
|Художник, аниматор, моделлер
|51
|$1 300
|36 400 грн.
|4,9
|83%
|Геймдизайнер
|29
|$1 200
|33 600 грн.
|4,7
|78%
|Продюсер, аналитик
|11
|$2 500
|70 000 грн.
|7,0
|126%
|Биздев, управление
|18
|$2 050
|57 400 грн.
|6,9
|105%
|Звуковик
|3
|$1 000
|28 000 грн.
|6,0
|56%
|QA, тестер, поддержка
|8
|$615
|17 220 грн.
|3,0
|52%
|Маркетинг, пиар, КМ
|8
|$1 100
|30 800 грн.
|5,0
|69%
|Издание, локализация, оперирование
|0
|#N/A
|#N/A
|#N/A
|#N/A
|Журналист, блогер, летсплеер
|3
|$500
|14 000 грн.
|4,3
|34%
|Инди на все руки
|4
|$575
|16 100 грн.
|4,8
|37%
Как видим, в лидерах продюссеры ($2500) и управленцы ($2050), разработчики занимают лишь третью строку ($1705), а художники и геймдизайнеры замыкают пятерку с зарплатой порядка $1300-1200.
|Человек
|Медиана з/п в $
|Медиана з/п в грн
|Рост % к 1 году
|Рост грн. за год стажа
|Стаж
|1
|21
|$600
|16 800 грн.
|2
|27
|$1 000
|28 000 грн.
|167%
|7 467 грн.
|3-5
|87
|$1 400
|39 200 грн.
|233%
|5 600 грн.
|6-10
|45
|$2 000
|56 000 грн.
|333%
|4 900 грн.
|>10
|17
|$2 500
|70 000 грн.
|417%
|4 092 грн.
Показатель «выгодность» обозначает отношение зарплаты к стажу, при этом 100% — это среднее значение, а при показателе 50% работник получает вдвое меньше за тот же стаж.
|Города
|Человек
|Медиана з/п в $
|Средний стаж
|Выгодность
|Москва
|157
|$1 600
|5,3
|105%
|Минск
|91
|$2 000
|5,4
|131%
|Киев
|97
|$1 700
|5,4
|111%
|Санкт-Петербург
|106
|$1 500
|4,5
|107%
|Харьков
|23
|$1 600
|4,7
|113%
|Днепр
|16
|$1 300
|4,5
|94%
|Львов
|8
|$850
|3,3
|71%
|Одесса
|8
|$2 200
|7,8
|116%
|Николаев
|3
|$600
|3,7
|Винница
|6
|$1050
|3,7
С полной версией предварительных результатов опроса можно ознакомиться по следующей ссылке.
Сергей Галёнкин следующим образом прокомментировал полученные результаты:
«Прошлый опрос проводился в, наверное, самый худший период для отечественного геймдева, и результаты были соответствующие. В этом году можно смело отметить, что произошёл рост зарплат практически во всех регионах, причем рост довольно значительный. Больше всех подросли зарплаты в России (42%), но это связано в том числе и с методикой подсчёта — прошлый опрос попал на необычно низкий курс рубля. Заметный рост видно и в Беларуси (25%), и в Украине (15%).
В целом картина по странам и профессиям в сравнении с прошлым годом почти не изменилась. Несмотря на такой значительный рост зарплат в России, Беларусь прочно удерживает первое место, а Украина — второе. То же самое с городами: Минск, Киев, Москва, Харьков, Санкт-Петербург. Разумеется, зарплаты в Минске (и в Беларуси в целом) заметно перекошены компанией Wargaming, которая имеет там самый большой офис. Но это не меняет общей ситуации: остальные работодатели в Минске вынуждены конкурировать с Wargaming.
По профессиям ситуация также осталась прежней: управленцы и продюсеры получают больше всех, затем идут программисты и все остальные. Особенно это заметно в Украине, где программисты получают на 50% больше художников. Что, впрочем, меньше, чем 60% в прошлом году.»
Источник: DTF