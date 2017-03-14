Исследование: Выросло ли количество подписчиков легальных онлайн-кинотеатров после закрытия FS.TO и EX.UA?

Ноябрь прошлого года стал “черным” месяцем для украинских любителей пиратского контента – в середине месяца киберполиция Украины прекратила работу видеохранилища FS.TO, а в самом его конце закрылся файлообменник EX.UA. Оба ресурса собирали просто огромную аудиторию, по данным сервиса SimilarWeb только в октябре 2016 года сайт первый посетили 23 млн раз, а второй – 36,6 млн, при том что крупный украинский онлайн-магазин Rozetka в октябре показал только 36,7 млн посещений. С момента закрытия двух вышеупомянутых ресурсов прошло больше трех месяцев и издание LIGA.net решило выяснить, куда ушел трафик с крупнейших файлообменников и выросла ли у легальных онлайн-кинотеатров украинская аудитория.

С октября 2016 года у большинства альтернативных видеоплощадок начала постепенно расти посещаемость, однако резкого скачка сразу после закрытия FS.TO и EX.UA не было. Скачок трафика произошел только в январе 2017 года, и скорее всего из-за активности зрителей на новогодних праздниках, однако уже в феврале посещаемость онлайн-кинотеатров немного упала. Особо выделился новоиспеченный ресурс EX-FS.NET, названный в честь сразу двух закрытых сайтов – с октября 2016 года этот сайт смог увеличить посещаемость среди украинцев в 10 раз.

Однако, перекочевала ли к легальным онлайн-кинотеатрам хотя бы часть зрителей закрытых файлообменников? Директор по маркетингу онлайн-кинотеатра Megogo Иван Шестаков рассказал LIGA.net, что за период с октября 2016-го до конца января 2017 года количество подписчиков Megogo увеличилось на 33%. Однако Шестаков обращает внимание на то, что в этом периоде новогодние праздники, и рост – дело предсказуемое, то есть сенсационного перетока в сторону крупнейшего легального сервиса не случилось.

В компании Киевстар говорят, что количество подключений к услуге Домашнего ТВ-оператора также увеличилось. Однако в компании не предоставили каких-либо цифр. А рост подключений в Киевстаре связывают с акцией, которую оператор провел в декабре 2016 года, снизив стоимость услуги на 98%. В то же время директор корпоративных коммуникаций Укртелекома Михаил Шуранов комментирует, что количество подключений к услуге оператора Интерактивное ТВ (предоставляется в партнерстве с Oll TV) увеличилось на 50% за 2016 год. Сейчас услугой пользуются 95 тыс. пользователей и в 2017 году рост сохраняется.

Отметим, что файлообменники FS.TO и EX.UA работали не только как видеохранилища, но и позволяли хранить аудиоконтент. Одновременно с их закрытием МТС Украина запустила сервис Vodafone Music, предлагающий легальный аудиоконтент – 26 млн треков. За время существования сервиса его приложение скачали уже 50 000 раз, помимо этого, у оператора есть услуга Vodafone TV, база пользователей которой выросла с начала декабря в 1,5 раза.

“Постоянные посетители двух закрытых пиратских ресурсов просто начали пользоваться другими пиратскими сайтами. Мы другого и не ожидали. Ситуация не может измениться так резко – это хоть и неизбежный, но эволюционный процесс. Искать и смотреть краденые фильмы постепенно становится все сложнее, а потому пользователи начинают понимать, что можно все то же самое посмотреть на легальных площадках. Но пока им нужно время”, – поделился Иван Шестаков.

Он также отметил, что стоимость закупки каталога, к примеру, западных сериалов слишком высока для нашего региона. И хотя платежеспособная аудитория в Украине есть, и она постоянно растет, мало кто так просто согласится платить несколько сотен гривен в месяц за сериалы, которые есть бесплатно у пиратов.

“Тут важно еще отношение правообладателей к нашей стране. Часто мы сталкиваемся с неадекватным восприятием нашего рынка. В то время как большинство фильмов стоят от 10 до 50 грн, некоторые правообладатели предъявляют требования к розничной стоимости на отдельные фильмы в пределах 200-300 грн, что просто смешно. Постепенно мы меняем это, но все равно, часть правообладателей – это более чем реальное препятствие для развития легального рынка, потому как фактически такое поведение поддерживает пиратство, а не помогает с ним бороться”, – резюмирует Шестаков.

Источник: LIGA.net