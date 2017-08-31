Prom.ua: За первое полугодие 2017 года украинцы потратили на покупки в интернете 6 млрд грн, закупив там на 44% больше товаров, чем в прошлом году

Один из крупных украинских порталов, специализирующихся на онлайн-торговле, поделился статистикой покупок в сети. По данным Prom.ua только за первое полугодие 2017 года украинцы потратили на покупки в интернете 6 млрд грн, закупив там на 44% больше товаров, чем в прошлом году.

Интересно, что самыми активными стали интернет-предприниматели из Харькова — за год они отправили 239 тыс. посылок по всей стране. На втором месте — Киев (238 тыс.), на третьем — Одесса (149 тыс.). Львовяне, несмотря на небольшие объемы онлайн-торговли (всего 37 тыс.), интенсивнее других осваивают рынок: за год предпринимателей там стало на 11% больше (в других городах прирост 7—8%). Что касается торговых потоков, то больше всего товаров идет из Харькова в Киев (126 тыс. заказов), из Киева в Одессу (83 тыс.) и из Одессы в Киев (80 тыс.).

У Киева часто заказывают мединструменты, перчатки, витамины, стоматологические материалы, иглы, шприцы и пластыри. Львов специализируется на поставках кофе, шоколада и ингредиентов для выпечки. В свою очередь киевляне активно покупают платья, белье, туники, блузки, кеды (средний чек за одно платье — 528 грн, а за пару обуви — 1000 грн). Одесситы в основном заказывают кофе, тратя на один заказ в среднем 876 грн. Харьковчане покупают медтовары, а в топ популярных покупок львовян входят диски, шины, запчасти, масла (средний чек за автозеркала и комплектующие — 430 грн, а на шины и диски — 3107 грн).

При этом на рынке онлайн-коммерции в 2017-м отмечают новые тренды товаров. Если главными двигателями роста онлайн-коммерции в последние несколько лет была одежда, техника и товары для дома, то теперь им на смену приходят новые перспективные направления — торговля продуктами, инструментами, книгами, товарами для хобби, а также красоты и здоровья. Еще один тренд онлайн-торговли сегодня — продажа изделий ручной работы, причем самое популярное направление — создание украшений: такие изделия занимают 22% рынка хендмейда. Зато среди покупателей больше всего пользуются спросом аксессуары и сумки — 27% заказов, а уже на втором месте — украшения и товары для дома — по 16% заказов за год.

Также отметим, что по данным Ассоциации ЕМА (результаты совместного исследования с компанией Gemius Украина в мае 2017 года), 26% украинцев регулярно совершают онлайн-покупки. Число тех, кто никогда не приобретает в Интернет, неуклонно сокращается: с 24% в ноябре 2016 года (первая волна исследования) до 15% в мае 2017 года.

Источник: Сегодня