Исследователи намерены научить камеры видеонаблюдения кооперироваться между собой для выслеживания подозрительных личностей

Видеокамеры — неотъемлемая часть практически любой серьезной системы безопасности. Однако все устройства такого типа сегодня объединяет один существенный недостаток: они не могут делиться друг с другом информацией о злоумышленнике, и это существенно ограничивает их эффективность. Ученые университета Корнелла, по всей видимости, намерены решить эту проблему.

Американские исследовали разрабатывают систему, при помощи которой камеры видеонаблюдения и другие устройства безопасности смогут кооперироваться друг с другом для выслеживания подозрительных объектов. Сообщается, что каждое устройство будет отсылать полученную информацию в специальный связующий пул, который будет обрабатывать и передавать ее другим гаджетам, позволяя им обмениваться имеющимися данными, комбинировать и сравнивать их. Таким образом, предполагают инженеры, эффективность систем безопасности должна существенно возрасти.

В качестве примера ученые приводят подозрительного человека, который бежит сквозь толпу людей. При помощи кооперации устройства безопасности могли бы отслеживать его перемещение, куда бы он ни подался. При этом система не только наблюдает за объектом, но также предсказывает, куда цель может пойти, определяя, какие камеры нужно задействовать в первую очередь и куда им необходимо направить свой электронный «взор», чтобы лучше рассмотреть злоумышленника.

На данный момент система кооперации находится на ранней стадии разработки, у ученых нет даже тестового образца. Тем не менее, в том, что система не канет в лету, можно не сомневаться: разработкой уже заинтересовались Управление военно-морских исследований США, взявшееся финансировать проект, и американские ВМС, которые заявили о желании задействовать систему для координации своих БПЛА.

Источник: Engadget