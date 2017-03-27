Исследователи нашли способ массового производства искусственной крови

Существующие технологии производства искусственной крови в лабораторных условиях позволяют изготавливать ограниченное количество эритроцитов (красные кровяные тельца) из стволовых клеток. Но исследователи из Великобритании нашли способ обойти это ограничение.

Исследователи из Бристольского университета и Национальной службы здравоохранения Великобритании разработали технику, позволяющую наверняка получать неограниченное количество эритроцитов из стволовых клеток. Этого удалось достичь благодаря созданию «вечных» незрелых красных кровяных клеток, которые можно выращивать в неограниченном количестве. Это открывает возможность массового производства искусственной крови.

Вместе с тем, самая большая проблема заключается в переводе данной техники на стадию коммерческого производства. Исследователи смогли изготовить в лабораторных условиях несколько литров крови, используя новую технику. Этого мало, учитывая, что даже одной больнице в сутки требуются значительно большие объёмы крови. Национальная служба здравоохранения Великобритании намерена в этом году использовать в тестовых целях искусственную кровь. Но кровь, полученная на основании новой техники не будет принимать участия в испытаниях.

Источник: Engadget