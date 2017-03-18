Исследователи научили ботов общаться на своем языке

Исследователь Игорь Мордач (родился в Украине и вырос в Торонто, работал в Pixar над мультфильмом «История игрушек 3») работает над созданием машин, которые могут общаться друг с другом. Он развивает соответствующий проект в лаборатории исследований искусственного интеллекта OpenAI, созданной основателем Tesla Элоном Маском (Elon Musk) и президентом Y combinator Сэмом Альтманом (Sam Altman).

В рамках своего проекта Мордач занимается исследованием машин, которые могут общаться не только с человеком, но и друг с другом. Он создаёт виртуальные миры, где программные боты учатся создавать собственные языки общения по мере необходимости.

Мордач вместе с коллегами создали виртуальный мир, населили его ботами и поставили перед ними определённые задачи, например, передвинуться к определённой точке. Мир достаточно простой – большой двумерный белый квадрат, а боты в нём – круглый фигуры зелёного, красного и синего цветов. Этот виртуальный мир позволяет ботам создавать собственный язык в качестве средства сотрудничества, что помогает каждому из них выполнить свою задачу. Для этого используется метод обучения с подкреплением, который также применялся для системы искусственного интеллекта AlphaGo, победившей чемпиона по игре го Ли Седоля.

Фактически, боты перемещаются по миру методом проб и ошибок, сохраняя сведения о том, что было полезным или бесполезным на пути к выполнению задачи. Если конкретное действие помогает им достичь цели, они продолжают это делать. Таким же образом боты учатся создавать свой собственный язык. Сообщая друг другу, куда двигаться, они могут быстрее добраться до места.

Чтобы построить свой язык, боты присваивают случайные абстрактные признаки простым концепциям, которые они изучают по мере перемещения в виртуальном мире. Они присваивают признаки друг другу, местоположениям или объектам в виртуальном мире, а также действиям типа «перейти к» или «смотреть». Мордач и его коллеги надеются, что по мере усложнения этих языков ботов, соответствующие методы помогут затем перевести их на человеческие языки, например, английский. Эта задача ещё далека от своей реализации, но другой исследователь OpenAI уже работает над подобным переводчиком.

Мордач считает, что в конечном итоге эти методы могут дать машинам более глубокое понимание языка, на самом деле показать им, почему язык существует. Это, в свою очередь, обеспечит предпосылки для реального общения.

Используемые Мордачом методы существенно отличаются от большинства последних исследований искусственного интеллекта, связанных с языком. Сегодня исследователи обычно изучают методы, которые стремятся имитировать человеческий язык, а не создавать новый язык. Одним из примеров является работа, основанная на глубоких нейронных сетях (сложные математические системы, которые могут изучать задачи, обнаруживая модели в огромных объемах данных). Нейронные сети продемонстрировали высокую эффективность в задачах распознавания объектов на фотографиях, определения команд, используемых в смартфонах, и т. Д. Исследователи в Google, Facebook и Microsoft применяют схожие методы для понимания языка, стремясь выявить модели в разговоре на английском языке, пока с ограниченным успехом.

Мордач и его коллеги не уверены в эффективности такого метода, потому используют другой подход. Человеческий язык возник в результате необходимости. Древние люди учились общаться, так как это помогало в выживании, облегчало выполнение задач, давало преимущество перед животными. Исследователи в OpenAI хотят воссоздать такое же развитие и для ботов. В виртуальном мире они не только изучают свой собственный язык, но и используют простые жесты и действия для общения, например, указывают определённое направление или на самом деле ведут друг друга с места на место, как это делают дети. Это тоже язык, или, по крайней мере, путь к языку.

Источник: wired