Исследователи научили протез руки распознавать объекты при помощи камеры и искусственного интеллекта

Когда пациент с протезом руки хочет взять какой-либо предмет, он может передавать команду протезу различными способами. В простых устройствах применяется механическое управление. Более совершенные системы при помощи миоэлектрических датчиков могут распознавать мышечную активность. Наиболее продвинутые модели способны распознавать нервные сигналы.

Однако группа исследователей из Университета Ньюкасла решила научить искусственную конечность самостоятельно определять необходимое действие. Они создали прототип протеза, дополненного камерой и функцией искусственного интеллекта. При помощи технологий компьютерного видения и глубокого обучения исследователи научили протез распознавать около 500 объектов. Таким образом, когда пациент хочет взять кружку и приближает протез к предмету, камера снимает объект, и протез принимает форму, удобную для того, чтобы взять именно этот предмет. Пользователю остаётся лишь подтвердить действие при помощи миоэлектрического сигнала.

Авторы идеи уверяют, что созданный ими прототип протеза работает значительно быстрее существующих на рынке устройств. Увеличение скорости реакции может достигать 10-кратного значения. При этом система является достаточно недорогой. Для него используется обычная камера веб-камера Logitech, а ПО искусственного интеллекта можно дешево обучить.

Вместе с тем, имеются и некоторые сложности, связанные с работой системы. Так, нейронные сети на текущий момент обеспечивают точность распознавания объектов на уровне 80-90%. Также необходимо обеспечить возможность отмены действия пользователем протеза. Кроме того, для реализации системы в условиях реального мира необходимо внедрить механизм добавления новых объектов в память ИИ.

В дальнейшем исследователи намерены обеспечить систему дополнительными датчиками, чтобы они могли определять дополнительные параметры объектов, например, температуру, упругость. Это позволит сделать протез более похожим на человеческую руку в плане функциональных возможностей.

Источник: The Verge