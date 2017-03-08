Исследователи предлагают выращивать ткани для трансплантации на человекоподобных роботах

Робот с человеческой плотью поверх металлической конструкции в скором времени может стать реальностью. Однако речь идёт не о киборгах-терминаторах, а специальных системах медицинского назначения. Исследователи из Оксфордского университета предлагают воспользоваться роботами для выращивания плоти для тех пациентов, которым требуется трансплантация тканей. Исследователи считают, что роботы могли бы «носить» тканевые трансплантаты перед трансплантацией.

В настоящее время клетки человека выращиваются в стационарных условиях в специальных резервуарах. Но такие условия не позволяют имитировать реальную среду жизни клеток с соответствующими механическими воздействиями. Полученные таким образом ткани не использовались в движении, растяжении, деформации, что делает их проблематичными для применения конечными пациентами.

Но движущиеся гуманоиды могут помочь таким клеткам развиваться гораздо более здоровым способом. Мышцы и сухожилия, растущие на человекоподобных роботах, в дальнейшем позволят трансплантатам работать на пациентах более эффективно, так как такие роботы могут иметь структуры, размеры и механику, сходные с теми, которые имеются в человеческом организме. Таким образом, здоровые ткани, необходимые для руки, можно будет выращивать на реальной роботизированной руке, а ткани ноги – на ноге. Более того, это будет шагом к «биогибридным гуманоидам» – роботам будущего, чьи человеческие мышцы, сухожилия и кожа могут самовосстанавливаться.

Источник: thememo