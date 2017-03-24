Исследователи установили новый рекорд эффективности кремниевых потребительских солнечных ячеек

Исследователи из японской компании Kaneko заявили о достижении нового рекорда эффективности кремниевых солнечных ячеек. Их новая разработка обладает эффективностью трансформации энергии на уровне 26,3%.

Предыдущий рекорд составлял 25,6%. И достичь повышения эффективности на 0,7 процентных пункта было достаточно проблематично. Исследователи проанализировали, какие факторы в нынешних солнечных ячейках препятствуют достижению теоретического максимума эффективности. В результате, для увеличения количества захватываемых фотонов было решено уменьшить оптические потери и перейти на использование электродов с меньшим сопротивлением. Добавим, теоретический максимум эффективности кремниевой технологии изготовления солнечных ячеек составляет около 29%. Таким образом, исследователи всё ближе подходят к пределу развития солнечных ячеек.

Отмечается, что новые кремниевые солнечные ячейки с повышенной эффективностью были изготовлены на базе тех же производственных процессов, которые используются для выпуска потребительских ячеек. Таким образом, уже в скором времени на рынке могут появиться более эффективные решения на базе новой разработки Kaneko.

Источник: Engadget