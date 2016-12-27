Итоги 2016 года по версии украинского IT-ресурса DOU.UA

Профильный украинский IT-ресурс DOU.UA провел опрос среди своих читателей, по результатам которого составил краткие итоги уходящего 2016 года. Самым значимым событием уходящего года «айтишники» назвали сохранение 5% ставки для ФЛП на 3-й группе единого налога, которой чаще всего пользуются украинские программисты. Только на втором месте принятие законопроекта №4496, который существенно облегчил жизнь фрилансеров, позволив им заключать договора по email и инвойсу.

Далее следует появление еще одного тематического ресурса, в котором работники IT-сегмента могут анонимно высказывать свое мнение о своих работодателях и рассказывать об интересных историях и событиях из данной сферы, отмена очередной волны мобилизации, задержку безвиза и продолжение обысков в IT-компаниях.

Сохранение 5% налога для ЕН на 3-й группе (21,2%) Принятие закона #4496, позволяющего заключать договора по email и инвойсу (19,9%) Появление «Неприличное.ит» (18,2%) Отмена седьмой волны мобилизации (17,4%) Отсрочка запуска безвизого режима с ЕС (16,4%) Продолжение обысков в IT-компаниях (6,9%)

Лучшими крупными IT-мероприятиями года (800 участников и больше) стали Lviv IT Arena (Львов — 26,7%), IT Weekend Ukraine (Киев — 11,2%) и JavaDay Kyiv (Киев — 9%). Лучшими IT-мероприятиями с аудиторией от 400 участников и выше стали ITEM (Днепр — 11,7%), GDG DevFest (Львов — 9,9%) и uaMobiTech (Днепр — 8,6%). Отметим, что при этом более половины попрошенных (58%) заявили, что не следят за мероприятиями вообще.

Опрос степени «трудности» года показал весьма интересные результаты — 44% опрошенных оценили 2016 год как трудный, при этом в прошлом году этот пункт выбрали 54% читателей. В целом читатели DOU отметили уходящий год с положительной стороны: 22% — один из лучших в жизни; 27,3% — нормальный год и только 6,6% решили, что 2016 год был откровенно неудачным. Наиболее пессимистично повели себя джуниоры (9,1%) и мега-синьоры (7,3%).

При этом как и в прошлом году больше половины участников опроса уверены, что в 2017 году все будет хорошо, а еще около 35% живут с надеждой на лучшее. Из положительных трендов стоит отметить снижение количества IT-ников, желающих уехать из страны — на 3,5% по сравнению с 2015 годом.

Наибольшее количество пессимистов наблюдается среди мега-синьоров (10+ лет опыта) — 13,2% из них считают, что все будет плохо и «пора валить».

Источник: DOU.UA