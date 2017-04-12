«338,9 тыс. тендеров на общую сумму более 363 млрд грн и экономия около 17 млрд грн»: Итоги первого года работы системы ProZorro

1 апреля 2016 года начал действовать закон Украины «О публичных закупках». Именно с этого дня все органы исполнительной власти, а также госмонополии обязали проводить свои закупки через Систему публичных электронных закупок ProZorro. До этого использование системы было делом добровольным. Каковы итоги первого года работы ProZorro?

По данным, собранным экспертами торговой площадки Zakupki.Prom.ua, за март 2015 — март 2016 года, до начала «обязательного» периода, в ProZorro было проведено почти 74 тыс. процедур с ожидаемой стоимостью около 15 млн грн и экономией всего 1,2 млн грн.

За период с апреля 2016 года по апрель 2017 года, все показатели работы электронной системы выросли в десятки, иногда — и в сотни раз, а вместо миллионов — фигурируют уже миллиарды.

За указанный период самым активным госзаказчиком оказался «Киевский метрополитен», который немного не дотянул до 1,5 тыс. объявленных тендеров. Причем он проводил как мелкие, так и весьма внушительные закупки.

Примером последней является строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции Сырец к жилищному массиву Виноградарь. Ожидаемая стоимость торгов была почти 150 млн, но по итогам аукциона удалось сэкономить около 10 млн грн. Это была самая крупная закупка заказчика. Также в 24,7 млн обошелся капитальный ремонт станции Левобережная. Остальные тендеры были со значительно меньшими бюджетами.

В целом топ-5 организаторов торгов выглядит следующим образом:

По ожидаемой стоимости на первом месте среди заказчиков оказалась компания ПАО «Укртрансгаз» — начальный бюджет их закупок составил 34 млрд грн. Следом идет ПАО «Укргазвидобування» с ожидаемой стоимостью 28,4 млрд грн, Филиал «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзалізниця» — 16,3 млрд грн, ЧАО Киев-Днепровское МППЖТ — 13,7 млрд грн, Министерство обороны Украины — 12,4 млрд грн.

А вот самым успешным поставщиком стало предприятие «Украинский папир», которому удалось победить в более чем 3,5 тыс. торгов. Компании на протяжении последнего года работы в системе смогла выиграть в каждых третьих торгах, в которые она подавала предложения.

Показательно, что среди первой пятерки самых успешных поставщиков есть представители фармацевтического, строительного и топливного рынков. Это соответствует самым популярным категориям по количеству торгов в системе. Хотя на первое место все же удалось выйти продуктам питания, ведь их в разных целях закупают очень многие заказчики (за год таких было более 3,5 тыс.).

Однако топ-категорий госзакупок по ожидаемой стоимости выглядит несколько по-другому. На первом месте с суммой в 92,8 млрд грн оказались строительные работы, на втором — нефтепродукты, топливо, электроэнергия (78,6 млрд грн), на третьем — транспортное оборудование и комплектующие (45,3 млрд грн), на четвертом — услуги, связанные с нефтегазовой промышленностью (15,9 млрд грн), замыкает пятерку конструкции и конструкционные материалы, дополнительная стройпродукция (14,4 млрд грн).

При этом лидеры рейтинга по количеству торгов вошли в первую десятку по общей сумме с показателями 10,8 млрд грн на продукты питания и напитки и 9,4 млрд грн на медоборудование и фармпродукцию.

Некоторый госзаказчики еще до 1 апреля 2016 года проявляли большую активность в ProZorro. Очень важную роль в этом сыграла позиция властей региона, в котором они находились. Так, госучреждения Днепропетровской области изначально были впереди всех в этом вопросе, что и стало причиной их безоговорочного лидерства по количеству тендеров за прошедший год (данные без учета г. Киева).

За год, на протяжении которого закупки в электронном виде были обязательными, не обошлось и без сложных ситуаций, конфликтов и недопониманий между заказчиками и поставщиками. Именно для решения такого рода проблем в системе была предусмотрена возможность подачи жалоб и требований на условия торгов или решения закупщиков. И за выбранный период отстаивать свои права решились более 6 тыс. поставщиков.

Источник: delo.ua