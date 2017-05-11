iTunes для Windows 10 появится в Windows Store

До конца года компания Apple планирует выпустить версию плеера iTunes для магазина Windows Store, об этом компания Microsoft сообщила на конференции Build 2017. В плане функциональности новая версия iTunes должна полностью соответствовать существующей, включая возможность подключения и синхронизации iPhone, iPad и iPod.

К сожалению, каких-либо дополнительных подробностей о новом iTunes для Windows 10 на конференции не сообщили, также нет скриншотов интерфейса программы, и не ясно будет ли он соответствовать новой концепции дизайна Windows. Тем не менее, появление iTunes в Windows Store — это хороший знак для операционной системы Windows 10 S, ведь напомним, что она поддерживает установку программ только из магазина.