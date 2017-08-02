Из Tesla ушел глава направления технологий хранения энергии Курт Келти, сыгравший ключевую роль в строительстве «Гигафабрики»

Как сообщает Bloomberg, один из старожилов, руководитель направления технологий хранения энергии Tesla Курт Келти принял решение покинуть компанию, где он проработал последние 11 лет.

Каковы конкретные причины ухода главного батарейного гуру – пока неясно. В Tesla их не назвали, отметив лишь, что Курт Келти покинул компанию ради поиска новых возможностей, сам Курт Келти от комментариев отказался. В то же время в профиле Келти на LinkedIn все еще указано, что в настоящее время он работает в Tesla на должности руководителя направления технологий хранения энергии. Из этого можно сделать вывод, что он покинул компанию совсем недавно. Но какими бы они не были, эти причины, уход Курта Келти можно считать небольшим потрясением, хотя, возможно, в конечном итоге последствия будут менее серьезными, чем кажутся на первый взгляд.

До прихода в Tesla Курт Келти работал в Panasonic, которой в общей сложности отдал 14 лет своей жизни. Он сыграл ключевую роль в создании первой «гигафабрики» Tesla в Неваде. Как известно, фабрика Gigafactory – совместное предприятие Tesla и Panasonic. А опыт работы в последней, помог Курту Келти решить многие вопросы в процессе. По сути, он выступал главным переговорщиком в этом партнерстве. Также сообщается, что Келти регулярно заключал «многомиллиардные» сделки с компаниями-поставщиками, отвечал за контроль качества продукции и вопросы, связанные с переработкой отходов. Иными словами, его уход – это большая потеря для Tesla, хотя, как известно, незаменимых нет, и вполне вероятно, что проблем не будет, поскольку за последние годы Tesla существенно окрепла, хоть и нельзя говорить о полном отсутствии рисков и трудностей в будущем.

Источник: Bloomberg