Из-за глобального потепления большие города будут все чаще страдать от аномальной жары

В 2015 году из-за аномальной жары в Индии и Пакистане погибло свыше 3 000 человек. К сожалению, по подсчетам ученых, вследствие глобального потепления подобного рода аномалии в будущем начнут возникать чуть ли не ежегодно. Особенно это касается больших городов.

Гипотеза исследования

Как известно, жару принято считать опасной, если ее индекс, учитывающий влажность, превышает 40,6 °C.

Исследователи из британского Университета Джона Мура решили узнать, как часто температура в больших городах начнет преодолевать этот порог с усилением глобального потепления.

Для этого ученые построили климатические модели 44 мегаполисов, находящихся в самых различных уголках мира.

Результаты исследования

По результатам исследования обнаружилось, что с усилением глобального потепления большие города начнут испытывать «тепловой стресс» гораздо чаще. Говоря конкретнее, с повышением общемировой температуры на 1,5 °C, более чем 40% из 44 исследуемых городов начнут испытывать этот стресс ежегодно. Таким образом, количество городов, страдающих от избыточной температуры в жаркое время года, увеличится вдвое по сравнению с 1979-2005 гг.

При этом одними из первых последствия от глобального потепления ощутят Шанхай (Китай) и Лагос (Нигерия).

Источник: Nature