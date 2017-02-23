Издание Defence Blog внесло украинский беспилотный минибронетранспортер «Фантом» в ТОП-5 наиболее интересных новинок выставки IDEX-2017

Украинский беспилотный минибронетранспортер «Фантом» попал на второе место ТОП-5 рейтинга аналитического издания Defence Blog как одна из наиболее интересных боевых машин международной выставки IDEX-2017 (ОАЭ). Отметим, что на выставке была показана обновленная версия беспилотника с высокоточным противотанковым ракетным комплексом «Барьер», созданная ГП «Спецтехноэкспорт», входящим в состав ГК «Укроборонпром».

В рейтинге из пяти современных разработок в области бронетехники, отечественный беспилотный БТР обошел турецкую БМП Kaplan-20 со 105-мм пушкой, колесную БМП Rabdan из Объединенных Арабских эмиратов и сербский броневик Milosh BOV M16. В свою очередь, аналитики отдали первое место броневику JAIS 4×4 производства ОАЭ, который позиционируется как новое поколение MRAP — машины с защитой от мин и засад.

«Разработчики интегрировали в беспилотник систему противотанковых ракеты «Барьер». С таким вооружением, почти невидимый и мобильный «Фантом» способен поражать тяжелые и легкие бронированные цели на расстоянии от 100 до 5000 метров.», — отметило издание Defence Blog.

Столь высокую экспертную оценку отечественной разработки не обошел вниманием президент Украины Петр Порошенко, опубликовавший на своей официальной facebook-странице заметку следующего содержания:

«Среди тысяч экспонатов из 50 стран, представленных на IDEX-2017, именно украинский «Фантом» вошел в Топ-5 выставки. Авторитетное аналитическое издание Defence Blog назвало отечественный беспилотный минибронетранспортер наиболее интересной современной боевой машиной. Украинское — лучшее!»

Источники: Укроборонпром, Defence Blog