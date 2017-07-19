Изображение Meizu Flow демонстрирует наушники, очень похожие на высококлассную модель AKG K3003i

На днях компания Meizu официально подтвердила дату анонса нового флагманского смартфона Meizu Pro 7 с дополнительным дисплеем на тыльной стороне – 26 июля этого года. В этот же день будут представлены еще и новые наушники Meizu Flow. В настоящее время в сети появилось изображение этих наушников, которые мы предлагаем вашему вниманию в данной заметке.

Пользователь @LeaksEva обнаружил наушники Meizu Flow в каталоге французского интернета-магазина cdiscount.com, наряду с изображение сайт указывает цену устройства — €599,99.

Ценителям качественного звука внешность устройства, показанного на этих изображениях, наверняка покажется знакомой. И это неудивительно. Как можно видеть, налицо сходство с моделью AKG K3003i, выпущенной в далеком 2011 году. Наушники AKG K3003i – весьма недешевое устройство: сейчас можно встретить в рознице предложения свыше $500. В официальном онлайн-магазине AKG на них установлена еще более высокая цена – $1000. Впрочем, на Amazon их можно купить за $650. Стоит отметить, что AKG K3003i – это не просто пара очень дорогих наушников, они считаются одними из лучших в своем классе.

Нет ничего необычного в том, что китайские компании копируют продукцию более именитых западных производителей. Такое случалось и раньше, причем достаточно часто. Компания Xiaomi, например, ранее была замечена в копировании дизайна портативной колонки Jawbone Mini Jambox для своей беспроводной акустики Xiaomi Square Box Black. Подавала ли Jawbone в суд – неизвестно, но если и нет, то уже не подаст, поскольку самой компании, как известно, больше нет.

Вполне вероятно, что и AKG не станет судиться с Meizu. Маловероятно, что Meizu Flow, которая будет стоить как минимум вдвое дешевле AKG K3003i, будет звучать столь же невероятно хорошо. Не поймите превратно, вполне вероятно, что у Meizu получится сделать хороший продукт за свои деньги, но тут дело в том, что модель AKG K3003i – модель более высокого класса, так что какие-либо сравнения по качеству звучанию тут неуместны. Ну и нельзя исключать возможность, что это изображение Meizu Flow является подделкой.

Источник: Gizmochina