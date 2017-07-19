Изображение Meizu Flow демонстрирует наушники, очень похожие на высококлассную модель AKG K3003i

Изображение Meizu Flow демонстрирует наушники, очень похожие на высококлассную модель AKG K3003i

На днях компания Meizu официально подтвердила дату анонса нового флагманского смартфона Meizu Pro 7 с дополнительным дисплеем на тыльной стороне – 26 июля этого года. В этот же день будут представлены еще и новые наушники Meizu Flow. В настоящее время в сети появилось изображение этих наушников, которые мы предлагаем вашему вниманию в данной заметке.

Пользователь @LeaksEva обнаружил наушники Meizu Flow в каталоге французского интернета-магазина cdiscount.com, наряду с изображение сайт указывает цену устройства — €599,99.

Ценителям качественного звука внешность устройства, показанного на этих изображениях, наверняка покажется знакомой. И это неудивительно. Как можно видеть, налицо сходство с моделью AKG K3003i, выпущенной в далеком 2011 году. Наушники AKG K3003i – весьма недешевое устройство: сейчас можно встретить в рознице предложения свыше $500. В официальном онлайн-магазине AKG на них установлена еще более высокая цена – $1000. Впрочем, на Amazon их можно купить за $650. Стоит отметить, что AKG K3003i – это не просто пара очень дорогих наушников, они считаются одними из лучших в своем классе.

Нет ничего необычного в том, что китайские компании копируют продукцию более именитых западных производителей. Такое случалось и раньше, причем достаточно часто. Компания Xiaomi, например, ранее была замечена в копировании дизайна портативной колонки Jawbone Mini Jambox для своей беспроводной акустики Xiaomi Square Box Black. Подавала ли Jawbone в суд – неизвестно, но если и нет, то уже не подаст, поскольку самой компании, как известно, больше нет.

Вполне вероятно, что и AKG не станет судиться с Meizu. Маловероятно, что Meizu Flow, которая будет стоить как минимум вдвое дешевле AKG K3003i, будет звучать столь же невероятно хорошо. Не поймите превратно, вполне вероятно, что у Meizu получится сделать хороший продукт за свои деньги, но тут дело в том, что модель AKG K3003i – модель более высокого класса, так что какие-либо сравнения по качеству звучанию тут неуместны. Ну и нельзя исключать возможность, что это изображение Meizu Flow является подделкой.

Источник: Gizmochina

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