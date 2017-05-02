Изображение розничной упаковки раскрыло все характеристики смартфона HTC U 11

Ровно через две недели (16 мая) компания HTC должна представить свой флагманский смартфон 2017 года, который получит название HTC U 11 и будет выделяться чувствительными к силе нажатия боковые панели Edge Sense. Благодаря огромному количеству утечек мы уже знаем и большую часть технических характеристик, и, собственно, как выглядит аппарат. Известны даже варианты расцветки устройства. Между тем продолжают появляться все новые данные о грядущей новинке. Вслед за результатами в тесте GeekBench появилось изображение розничной упаковки, которое подтвердило предварительные спецификации и рассказало последние неизвестные подробности о смартфоне HTC U 11.

Итак, изображение подтверждает, что смартфон HTC U 11 получит флагманскую однокристальную систему Snapdragon 835. Вся остальная информация на коробке касается модификации HTC U 11 с поддержкой двух карт SIM, оснащенной 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Последнюю, к слову, можно будет расширить с помощью карт microSD. С учетом недавнего результата HTC U 11 в GeekBench можно смело говорить о наличии версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.

Также можно говорить о дисплее QHD диагональю 5,5 дюйма, который от повреждений и царапин надежно защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 5. К слову, дисплей аналогичного размера установлен в HTC 10 Evo. Переходя камерам, основная камера HTC U 11 характеризуется разрешением 12 Мп и максимальной диафрагмой F/1.7, она оснащена системой оптической стабилизации изображения. Также упоминается поддержка технологий UltraPixel 3 и UltraSpeed AF. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Похоже, что с камерами у HTC U 11 все должно быть хорошо.

Из остального можно отметить защиту от воды (стандарт IP57 – погружение в пресную воду на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут), сканер отпечатков пальцев, модули Bluetooth 5.0 и NFC, аккумулятор емкостью 3000 мА*ч, а также поддержку технологий HTC BoomSond и HTC Usonic. О разъеме 3,5 мм упоминаний нет, так что его, скорее всего, в HTC U 11, не будет.

По сути, единственное, что мы пока не знаем о HTC U 11 – это цена, но еще не вечер до официальной премьеры остается еще две недели.

Источник: Mysmartprice