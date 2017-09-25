Изображение розничной упаковки указывает на скорый анонс смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus

Китайская компания Xiaomi, к продукции которой у украинцев наблюдается повышенный интерес, недавно представила долгожданные премиальные смартфоны Xiaomi Mi Mix 2 и Xiaomi Mi Note 3. Но на этом она останавливаться не собирается и готовит к выходу еще несколько смартфонов, которые выйдут до конца этого года. В данном случае речь о линейках Redmi 5 и Redmi Note 5. Новое изображение указывает, что помимо уже известных нам Redmi 5 и Redmi 5A будет еще и Redmi 5 Plus.

Увы, изображение это – всего лишь фотография розничной упаковки, да и то только ее части, так что ни дизайна, ни характеристик устройства оно узнать не позволяет. Но его появление – явный признак скорого анонса устройства.

Исходя из названия можно смело предположить, что Redmi 5 Plus в ассортименте производителя расположиться на ступеньку выше обычного Redmi 5. Также в данном случае весьма вероятен экран диагональю минимум 5 дюймов и дизайн, как у грядущего Redmi Note 5.

Несмотря на отсутствие характеристик Redmi 5 Plus в сети уже есть упоминания его ориентировочной стоимости – около $140, что примерно на $20 дороже ожидаемой стоимости Redmi 5.

Судя по всему, Xiaomi стремится всеми силами улучшить свои позиции в нынешних условиях острой конкуренции со стороны других китайских производителей, стремительно расширяя ассортимент интересными моделями, такими как Xiaomi Mi A1. Напомним, Xiaomi только недавно снова вернулась к росту продаж после неудачного прошлого года, когда ее выбили из пятерки самых крупных поставщиков смартфонов Huawei, OPPO и Vivo.

Источник: gizmochina