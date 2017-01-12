Изображения чехлов позволяют узнать о внешности и некоторых характеристиках смартфона Samsung Galaxy S8

Очередная утечка позволяет взглянуть на внешний вид готовящегося к выходу смартфона Samsung Galaxy S8. В сеть просочилось изображение макета защитного чехла компании Ghostek, в который заключён смартфон.

Судя по изображению, новый смартфон Samsung Galaxy S8 содержит изогнутый дисплей с минимальными рамками. Аппаратная кнопка Home отсутствует. В целом, внешний вид устройства соответствует предыдущим слухам и утечкам. Правда, возникают сомнения в истинности изображения. Дело в том, что сторонние производители аксессуаров, как правило, не получают подробных сведений о ещё не выпущенных устройствах. Они могут быть осведомлены о размерах, но не дизайне гаджета. Источник утверждает, что рендерное изображение основано на данных, полученных с фабрик, где осуществляется сборка устройств Samsung, но подтвердить достоверность этих данных он не может.

Также было опубликовано изображение макета другого чехла для Galaxy S8. Этот чехол, в целом, подтверждает некоторые сведения о дизайне смартфона, которые содержались на изображении решения Ghostek. Речь идёт о расположении кнопок включения и управления громкостью, а также о выступе модуля камеры. Кстати, камера, судя по всему, будет одиночная. Вместе с тем, данный чехол проливает свет и на другие особенности мобильного устройства. Так, предыдущие утечки свидетельствовали, что смартфон Samsung Galaxy S8 лишится традиционного 3,5-миллиметрового звукового разъёма. Но в чехле имеется характерное отверстие для такого разъёма. Вместе с тем, чехол содержит и другие отверстия: для слота microSD в верхней части, для порта USB Type C — в нижней части справа, для динамика — в нижней части слева.

Как ожидается, массовое производство смартфона Samsung Galaxy S8 начнётся в марте этого года, а его официальная презентация состоится в апреле.

Источник: thenextweb, phonearena