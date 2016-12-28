Изображения и видео флагманского смартфона LG G6 позволяют оценить его дизайн

Только вчера мы писали о планах LG выпустить свой новый флагманский смартфон G6 раньше обычного в расчете на значительное улучшение продаж. И вот сейчас известный инсайдер под ником @OnLeaks воссоздал приблизительный облик грядущего флагманского смартфона LG, используя для этого средства компьютерной графики и, согласно утверждению автора, реальные чертежи устройства.

Изображения и видео демонстрируют нам устройство в корпусе из стекла и металла, как и говорилось в ранних слухах. Аппарат утратил модульную конструкцию, а его аккумулятор сделан несъемным. Собственно, это было необходимо для обеспечения защиты от воды. В целом устройство выглядит стильно и вполне в духе современных флагманов, разве что логотип на передней панели несколько смущает.

Напомним, по предварительным данным, LG G6 получит плоский дисплей диагональю 5,3 дюйма с разрешением 2560х1440 пикселей. Основой устройства послужит SoC Snapdragon 835. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ. В оснащение войдут система из двух основных камер, дактилоскопический датчик, разъем USB-C. Также упоминается о сканере радужной оболочки глаза и поддержке технологии беспроводной зарядки.

Источник: gsmarena