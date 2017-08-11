Изображения новых умных часов Fitbit позволяют оценить их финальный дизайн

Изображения новых умных часов Fitbit позволяют оценить их финальный дизайн

Компания Fitbit активно скупает других разработчиков умных часов. Недавно она приобрела компании Pebble и Vector Watch. Очевидно, их наработки будут использованы в будущих продуктах Fitbit. Компания как раз сейчас готовится к выпуску новой модели умных часов.

Изначально планировалось выпустить новое устройство во втором квартале этого года. Но затем сроки были пересмотрены, и теперь презентация состоится лишь в четвёртом квартале. Зато можно увидеть дизайн готовящегося к выпуску устройству благодаря утечке рендерных изображений новинки.

Судя по изображениям, новые умные часы Fitbit будут доступны в нескольких вариантах цветового исполнения: серебристый корпус и серый ремешок, золотистый корпус и синий ремешок, серый корпус и чёрный ремешок. Устройство содержит оптический сенсор сердечного ритма и такое же расположение кнопок, как у модели Fitbit Blaze. Как уверяет источник, на изображениях представлены умные часы в окончательном варианте дизайна.

Помимо традиционных для умных часов функций, новая модель Fitbit предложит пользователям несколько дополнительных возможностей, ориентированных на любителей спорта. Умные часы будут работать на базе собственной программной платформы, а благодаря наличию SDK разработчики смогут создавать собственные приложения.

Источник: phonearena

  • За второй квартал 2017 года Fitbit продала всего 3,4 млн устройств, но пообещала представить новые умные часы, которые исправят ситуацию.
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