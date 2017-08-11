Изображения новых умных часов Fitbit позволяют оценить их финальный дизайн
Компания Fitbit активно скупает других разработчиков умных часов. Недавно она приобрела компании Pebble и Vector Watch. Очевидно, их наработки будут использованы в будущих продуктах Fitbit. Компания как раз сейчас готовится к выпуску новой модели умных часов.
Изначально планировалось выпустить новое устройство во втором квартале этого года. Но затем сроки были пересмотрены, и теперь презентация состоится лишь в четвёртом квартале. Зато можно увидеть дизайн готовящегося к выпуску устройству благодаря утечке рендерных изображений новинки.
Судя по изображениям, новые умные часы Fitbit будут доступны в нескольких вариантах цветового исполнения: серебристый корпус и серый ремешок, золотистый корпус и синий ремешок, серый корпус и чёрный ремешок. Устройство содержит оптический сенсор сердечного ритма и такое же расположение кнопок, как у модели Fitbit Blaze. Как уверяет источник, на изображениях представлены умные часы в окончательном варианте дизайна.
Помимо традиционных для умных часов функций, новая модель Fitbit предложит пользователям несколько дополнительных возможностей, ориентированных на любителей спорта. Умные часы будут работать на базе собственной программной платформы, а благодаря наличию SDK разработчики смогут создавать собственные приложения.
Источник: phonearena
- За второй квартал 2017 года Fitbit продала всего 3,4 млн устройств, но пообещала представить новые умные часы, которые исправят ситуацию.