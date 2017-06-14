Изогнутый 34-дюймовый монитор LG UltraWide (34UC89G) с поддержкой NVIDIA G-Sync и кадровой частотой 144 Гц оценен в $1000

Представленный в прошлом году игровой широкоформатный монитор LG 34UC79G получил наследника в лице LG 34UC89G. Новая модель получила слегка обновленный дизайн подставки и задней части корпуса, но с точки зрения технических характеристик она практически в точности повторяет своего предшественника, если не считать поддержки иной технологии адаптивной кадровой синхронизации – NVIDIA G-Sync вместо AMD Freesync.

Монитор LG 34UC89G построен на 34-дюймовой панели типа AH-IPS с соотношением сторон 21:9, разрешением 2560х1080 точек, частотой обновления 144 Гц, повышаемой до 166 Гц (это в случае подключения DisplayPort, тогда как для HDMI кадровая частота ограничена 60 Гц), и временем реакции в 5 мс (GtG). Радиус кривизны дисплея составляет всего 3800 мм (3800R). Также новинка характеризуется контрастностью 1000:1, максимальной яркостью 300 кд/м² (у LG 34UC79G было 250 кд/м²), 99% охватом цветового пространства sRGB и углами обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали.

Игровая направленность новинки выражается не только в высокой кадровой частоте и поддержке технологии NVIDIA G-Sync, но и в неких других особенностях. В частности, здесь есть специальный игровой режим с предустановками для игр жанров FPS и RTS: Black Stabilizer обеспечивает улучшенную видимость и детализацию за счет увеличения яркости темных сцен, Dynamic Action Sync отвечает за уменьшение параметра задержки вывода изображения, а Crosshair позволяет выводить на экран перекрестье прицела.

Также можно отметить поддержку фирменных технологий устранения мерцания и снижения интенсивности синего цвета подсветки, что снижает нагрузку на глаза пользователя.

В типовом режиме работы монитор потребляет мощность 60 Вт.

Для подключения монитора к источнику видеосигнала имеется по одному входу HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. А еще новинка оснащена концентратором USB 3.0 с одним входом и двумя выходами, и разъемом 3,5 мм для подключения наушников. Подставка монитора позволяет регулировать угол наклона и высоту дисплея. Игровой монитор LG 34UC89G уже появился в продаже в США по цене $1000. Это на $300 больше суммы, которую в прошлом году просили за модель LG 34UC79G.

Исочник: CDR info, LG