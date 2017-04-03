Известный по проекту Bionic Hill бизнесмен Василий Хмельницкий собирается запустить в Киеве полномасштабный технопарк UNIT Park

Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий собирается запустить в Украине первый полномасштабный технопарк UNIT Park, официальное открытие которого произойдет осенью текущего года. Технопарк разместится на территории Киевского мотозавода, где с прошлого года работает бесплатная школа программирования UNIT Factory по модели французской школы «42». Руководить технопарком UNIT Park будут Максим Бахматов и Макс Яковер, которые на днях ушли из проекта ВДНХ, сообщает издание AIN.UA.

«В центре Киева, на территории промзоны, мы начинаем реализовывать один из самых амбициозных проектов в стране — Инновационный Парк. Основываясь на всем накопленном опыте, мы переосмысливаем и вдыхаем новую жизнь в практически целый район Города (25 Га), который уже сегодня начинает жить будущим. Это город в Городе, цель которого — помогать в создании новых продуктов, компаний и целых индустрий. Мы создаем среду в которой можно учиться, создавать, отдыхать и жить среди своих. Мы вдохновляемся примерами Boston Innovation District, 22@ Барселона, Paris Saclay, канадским MaRS, I.D.E.A в San Diego и другими.» — отметил Макс Яковер на своей facebook-странице.

Проект будет реализован в партнерстве с фондом K.Fund Василия Хмельницкого и целым рядом компаний хай-тек сектора. Подробнее о проекте, его сервисах и возможностях создатели расскажут уже 6 апреля, также они обещают держать всех заинтересованных в курсе процесса реализации. Отметим, что Василий Хмельницкого известен в IT-индустрии Украины своим масштабным проектом Bionic Hill, который в итоге так и не удалось реализовать из-за проблем с земельным участком.

Новый технопарк, по задумкам инвестора, должен являть собой инновационную экосистему, в которой будут учиться и работать представители новой экономики Украины. В проект планируется вложить от $100 до $400 млн, инвестором выступит фонд Хмельницкого K.Fund, об этом миллиардер сообщил в ноябре 2016 года, на официальном открытии UNIT Factory. Он также добавил, что в парке уже есть первые резиденты, к примеру, компания Sensorama уже обустроила в парке VR-лабораторию.

Строительство UNIT Park планируется начать с создания на территории мотозавода Центра развития технологических компаний (Technology Companies’ Development Center, TCDC), где смогут снимать офисы малые и средние IT-компании. Для этого K.Fund обещает реконструировать ряд зданий на территории, в которых разместятся украинские и зарубежные R&D. Деятельность TCDC будут обеспечивать управляющая компания, консультационный совет, юридическая фирма «Юскутум» и университет Bionic Univercity.

Источник: AIN.UA