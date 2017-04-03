Известный производитель компьютерной периферии Mad Catz обанкротился

Mad Catz — банкроты. Известный производитель периферии для ПК объявил о прекращении своей деятельности и начал процедуру банкротства. В ближайшее время все активы будут распроданы, компания — ликвидирована, а весь штат уволен. И это спустя 27 лет присутствия на рынке!

«К сожалению и невзирая на то, что компания в течение длительного периода времени искала стратегические альтернативы, пыталась привлечь краткосрочные инвестиции, а также намеревалась продать свой бизнес по частям или целиком, в итоге мы не смогли найти выход из кризиса. — заявила президент и СЕО компании Карен Макгиннис. — Совет директоров и руководство выражают признательность работникам компании за поддержку и все приложенные усилия, особенно в тот период, когда компания столкнулась с финансовыми трудностями».

Сообщается, что сама МакГиннис и весь совет директоров подали в отставку за день до объявления банкротства, предварительно дав единодушное согласие на начало процедуры ликвидации по причине «отсутствия жизнеспособных стратегических альтернатив, не имея возможности продать бизнес либо взять дополнительные кредиты».

Напоследок отметим, что Mad Catz — компания с огромным стажем, которая была основана еще в начале 90-х. Особую известность она приобрела как производитель компьютерной периферии — компьютерных мышек, клавиатур и геймпадов. Ее устройства считались одними из лучших на рынке, поскольку имели уникальный дизайн и возможности. Впрочем, большими объемами продаж компания похвастаться не могла.

Проблемы денежного характера у Mad Catz начались давно. С целью исправить ситуацию, сначала компания приобрела производителя Tritton и начала выпускать собственные игровые гарнитуры. Но финансовые проблемы не разрешились и, чтобы улучшить свое положение, Mad Catz стала заниматься издательством видеоигр.

Несколько лет назад компания решила выступить со-издателем игры Rock Band 4 и производить для нее эксклюзивные музыкальные инструменты. Но затея с треском провалилась: продажи тайтла в 2015-2016 годах были крайне низкими и вообще не оправдали возложенных надежд. В конечном счете этот провал и послужил последним «гвоздем в крышку гроба».

С февраля 2016 Mad Catz начало «трусить»: компанию покинул ее СЕО и была проведена реструктуризация, по результатам которой уволили 37% сотрудников. Кроме этого, акции компании настолько упали в цене, что ей грозило исключение из торгов Нью-Йоркской фондовой биржи.

Осенью прошлого года Mad Catz попыталась распродать свой бизнес по частям, но в итоге сумела продать лишь производителя игровых контроллеров Saitek, который был выкуплен корпорацией Logitech всего за полцены — за 13 миллионов долларов. Разумеется, что после этого финансовые неудачи Mad Catz лишь усугубились: через некоторое время компанию таки сняли с Нью-Йоркской биржи — и ее будущее стало очень и очень мрачным.

Источники: NASDAQ, GameIndustry, GameSpot