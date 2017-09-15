Jaguar запускает гоночный чемпионат eTROPHY, в котором специально подготовленные электрокроссоверы I-Pace будут соревноваться на трассах Formula E

На данный момент существует всего один крупный гоночный чемпионат электромобилей — Formula E, однако рост популярности электрических моделей не мог не привести к появлению и других новых гоночных серий. На этой неделе о запуске в 2018 году собственного монокубка «The Jaguar I-Pace eTROPHY», который будет проходить как гонка поддержки на этапах электрической Формулы, заявил одноименный британский производитель.

В серии будут использоваться 20 одинаковых электрокроссоверов Jaguar I-Pace, специально подготовленных к гонкам командой Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations. В первый сезон, который стартует уже в следующем 2018 году, пройдет 10 гонок на тех же трассах и в те же даты, что и этапы Formula E. Предусмотрена квалификационная сессия и боевые заезды, которые по словам представителей кубка будут занимать приблизительно полчаса.

Jaguar предложит гонщикам пакет услуг «Arrive and Drive» («Сел и поехал»), включающий профессиональное обслуживание и все необходимые расходные компоненты и оборудование. Состав гонщиков пока неизвестен, однако в Jaguar I-PACE eTROPHY собираются приглашать как минимум одного нового VIP-гонщика на каждый этап серии.

Напомним, что серийная версия электрокроссовера Jaguar I-Pace попадет в продажу уже в следующем году. Она оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью 400 л.с. (700 нм крутящего момента), что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды. От полного заряда блока батарей емкостью 90 кВтч электромобиль способен проехать примерно 350 км по американскому циклу EPA или 500 км по европейскому циклу NEDC.

Источник: FIA