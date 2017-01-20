Japan Display начинает серийный выпуск пятидюймовых экранов IPS разрешением 2560х1440 пикселей

Компания Japan Display (JDI), поставляющая экраны для смартфонов Apple iPhone, анонсировала начало массового производства новых ЖК-панелей (IPS), выполненных по технологии LTPS. Они имеют диагональ 5 дюймов и характеризуются разрешением WQHD (2560х1440 пикселей). Плотность пикселей здесь составляет более 500 ppi, это достойный, хоть и не рекордный показатель.

Производитель говорит об использовании новых материалов и снижении потребляемой мощности. Как сообщается, поликристаллический кремний, используемые в производстве панелей, позволил добиться экономии энергии при одновременном решении проблемы проявления мерцаний при низких частотах (30 Гц), присущей современным ЖК-панелям.

Производитель заверяет, что благодаря внесенным улучшениям частота обновления экрана может свободно варьироваться в диапазоне от 30 до 60 Гц в зависимости от сигнала, причем на качество изображения это никак не повлияет. Кроме того, эти новые дисплеи получили все преимущества фирменной технологии Pixel Eyes второго поколения: более тонкие рамки, более глубокий черный цвет и способность распознавать касания мокрыми пальцами.

Благодаря специальной встроенной микросхеме поддерживается возможность повышения разрешения изображения с 1080p до 1440p. Иными словами, дисплей сможет отображать картинку в разрешении WQHD даже если возможности графической подсистемы устройства будут упираться в формат Full HD.

Из других заявленных производителем параметров можно отметить максимальную яркость в 500 кд/м², контрастность 1500:1 и 96% охвата цветового пространства NTSC.

Отгрузки новых 5-дюймовых дисплеев JDI начнутся не раньше февраля, а первые устройства, оснащенные этими экранами, ожидаются только во втором полугодии.

Источник: gsmarena и JDI