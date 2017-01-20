Japan Display начинает серийный выпуск пятидюймовых экранов IPS разрешением 2560х1440 пикселей

Japan Display начинает серийный выпуск пятидюймовых экранов IPS разрешением 2560х1440 пикселей

Компания Japan Display (JDI), поставляющая экраны для смартфонов Apple iPhone, анонсировала начало массового производства новых ЖК-панелей (IPS), выполненных по технологии LTPS. Они имеют диагональ 5 дюймов и характеризуются разрешением WQHD (2560х1440 пикселей). Плотность пикселей здесь составляет более 500 ppi, это достойный, хоть и не рекордный показатель.

Производитель говорит об использовании новых материалов и снижении потребляемой мощности. Как сообщается, поликристаллический кремний, используемые в производстве панелей, позволил добиться экономии энергии при одновременном решении проблемы проявления мерцаний при низких частотах (30 Гц), присущей современным ЖК-панелям.

Производитель заверяет, что благодаря внесенным улучшениям частота обновления экрана может свободно варьироваться в диапазоне от 30 до 60 Гц в зависимости от сигнала, причем на качество изображения это никак не повлияет. Кроме того, эти новые дисплеи получили все преимущества фирменной технологии Pixel Eyes второго поколения: более тонкие рамки, более глубокий черный цвет и способность распознавать касания мокрыми пальцами.

Благодаря специальной встроенной микросхеме поддерживается возможность повышения разрешения изображения с 1080p до 1440p. Иными словами, дисплей сможет отображать картинку в разрешении WQHD даже если возможности графической подсистемы устройства будут упираться в формат Full HD.

Из других заявленных производителем параметров можно отметить максимальную яркость в 500 кд/м², контрастность 1500:1 и 96% охвата цветового пространства NTSC.

Отгрузки новых 5-дюймовых дисплеев JDI начнутся не раньше февраля, а первые устройства, оснащенные этими экранами, ожидаются только во втором полугодии.

Источник: gsmarena и JDI

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