Java-программисты были самыми востребованными и высокооплачиваемыми в Украине в 2016 году

Рекрутинговый портал HeadHunter Ukraine опубликовал результаты ежегодного исследования «Барометр рынка труда в Украине», в котором, помимо общих вопросов, содержится итоговая аналитика по IT-отрасли. Трендом 2016 года в сфере IT стал рост конкуренции: впервые за несколько лет айтишники не попали в топ-5 сфер с самой низкой конкуренцией. В остальном — без неожиданностей. Работодатели все еще готовы платить IT-специалистам в валюте, а самыми высокооплачиваемыми остаются Java-программисты.

Профессия программиста в Украине — одна из самых престижных и высокооплачиваемых. Желая сменить род деятельности, многие учатся программированию на курсах или самостоятельно получают нужные навыки. Увеличение числа IT-специалистов способствует росту конкуренции среди них. Как итог — IT больше не самая низкоконкурентная отрасль в Украине.

Впрочем, уровень конкуренции в IT все еще довольно низкий и не превышает двух человек на место. Поэтому найти работу профессиональному айтишнику по-прежнему не составит труда.

Согласно анализу базы вакансий HeadHunter Ukraine, больше всего украинский рынок труда нуждается в web-разработчиках. Также большинство работных предложений связаны с дизайном, версткой и созданием мобильных приложений. Львиная доля мобильных приложений создаются на базе iOS и Android, поэтому в первую очередь работодатели ищут специалистов по разработке на базе этих операционных систем.

Тройкой лидеров по языкам программирования, заявленных в требованиях к специалистам, являются Java, C# и PHP. Большинство работодателей указывают в вакансиях также знание HTML. Довольно часто в требованиях встречается Python. Чаще всего от соискателей ожидают доскональное знание одного языка программирования, реже – нескольких.

Одно из главных требований, которые выдвигают работодатели к IT-специалистам – обязательное знание английского языка на уровне upper-intermediate и выше. Это связано не только со спецификой работы в IT, но и с тем, что более 80% всех аутсорсинговых IT-компаний Украины работают на внешние рынки.

Как показал обзор заработных плат, самые высокооплачиваемые на рынке – Java-программисты. По данным HeadHunter Ukraine за октябрь 2016 года, больше половины соискателей в IT-сфере хотят зарплату до 15 000 грн. Еще 34% — от 15 000 до 45 000 грн. Примерно 45% «скорее удовлетворены» своей зарплатой, а 11% — совсем не удовлетворены.

Более подробную аналитику о том, как менялся рынок труда в украинском IT в 2016 году, ранее опубликовал портал DOU. Почитать исследование можно здесь.

Источник: AIN