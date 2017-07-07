Jawbone прекращает существование, руководство и часть сотрудников перешли в новую компанию

Компания Jawbone, которая занимается изготовлением фитнес-трекеров, Bluetooth-гарнитур и беспроводных динамиков, инициировала процесс ликвидации. Эту информацию подтверждают различные источники, но представитель компании отказался комментировать данные сведения.

Согласно имеющейся информации, сооснователь и главный исполнительный директор Jawbone Хосиан Рахман (Hosain Rahman) уже перешёл на работу в качестве руководителя в другую компанию – Jawbone Health Hub. Она займётся созданием продуктов и сервисов медицинского назначения. Многие сотрудники Jawbone также присоединились к новой компании, которая продолжит обслуживание продуктов после прекращения работы Jawbone.

Такой результат для компании стал следствием финансовых неурядиц, которые наблюдалась на протяжении более года. Из-за этого ухудшилось обслуживание клиентов, уменьшились складские запасы, ушли ключевые руководители. Все эти проблемы начались после юридического противостояния с конкурирующей компанией Fitbit. В судебном порядке компании пытаются разрешить споры, касающиеся коммерческой тайны и нарушений авторских прав. Некоторые из разбирательств активны и на текущий момент. При этом только с марта этого года Jawbone сменила уже три команды адвокатов.

История Jawbone начинается с 1999 года, когда была создана компания AliphCom, занимающаяся разработкой аудио технологий военного класса. Позже она получила широкую известность благодаря впуску Bluetooth-гарнитур и портативных динамиков линейки Jambox. Проблемы начались вскоре после выпуска первого фитнес-трекера UP в 2011 году. Затем последовали серия неудач с новыми продуктами, проблемы с производством, финансовые трудности, задержки оплаты услуг подрядчиков.

В прошлом году Jawbone занялась разработкой клинического медицинского продукта и планировала продавать свои технологические решения корпоративным заказчикам, а не потребителям. В январе этого года компания полностью прекратила предлагать поддержку клиентов через свои каналы в социальных сетях.

О новой компании пока что сведений не так уж и много. В последние недели было опубликовано несколько вакансий, которые напрямую ссылаются на Jawbone Health Hub. В описании одной из них говорится, что компания обрабатывает большой объём данных, включая частоту сердечного ритма, показания акселерометра и других сенсоров. От кандидата требуется умение проверять поступающие данные и генерировать отчёты вместе с визуальным представлением, касающиеся сведений о здоровье.

Источник: The Verge