JEDEC анонсировала разработку памяти DDR5, которая будет вдвое быстрее нынешней DDR4

Организация JEDEC, занимающаяся стандартизацией в микроэлектронной отрасли, сообщила, что разработка спецификаций DDR5 SDRAM и NVDIMM-P идет по плану – оба стандарта будут приняты в 2018 году.

Память DDR5 придет на смену нынешней памяти DDR4, которая широко применяется в современных ПК и серверах. Новая память стандарта DDR5 будет вдвое быстрее, а также значительно энергоэффективнее текущей DDR4. Также сообщается о превосходстве по удельной емкости — вдвое выше, чем у DDR4.

Не лишним будет отметить, что аналитики и вовсе не ожидали появления DDR5. Они были уверены, что на DDR4 все и закончится. Но за последние годы конструкция ПК и серверов не претерпела каких-то существенных изменений, так что DDR5 потенциально может пользоваться большим спросом. Пока не ясно, когда на рынке появятся первые модули памяти, соответствующие пока еще не утвержденному стандарту DDR5, но вполне вероятно, что, как и в случае с DDR4, изначально выйдут решения для серверов и высокопроизводительных ПК, а затем новая память доберется до ноутбуков. Для мобильных устройств будет разработана специальная версия LPDDR с низким энергопотреблением. Напомним, сейчас последним стандартом является LPDDR4. Недавно выпущенные смартфоны Samsung Galaxy S8 оснащаются именно такой памятью.

Отдельно стоит упомянуть о необходимости соответствующей поддержки со стороны производителей микросхем памяти и системных плат. Этот процесс может занять больше года после утверждения финальных спецификаций DDR5.

В последнее время активно разрабатываются новые типы памяти, призванные заменить DDR5. Компания Intel в следующем году планирует приступить к поставкам модулей памяти Optane, выполненных в форм-факторе DIMM, которые могут заменить DDR DRAM. Одним из преимуществ памяти Optane является возможность сохранять данные даже когда ПК находится в выключенном состоянии. Помимо Optane есть и другие альтернативы, например, HBM2 (High-Bandwidth Memory) и GDDR5X, которые характеризуется высокой производительностью и в основном используются в видеокартах. Есть еще 3D-память HMC (Hybrid Memory Cube), которую можно обнаружить в узкоспециальных ускорителях Intel Xeon Phi.

Технология вычислений в оперативной памяти In-Memory Processing все чаще используется для обслуживания огромных баз данных и компании вроде Dell и Hewlett Packard Enterprise, реагируя на эту тенденцию, удваивают объемы ОЗУ в своих серверах. Собственно, это может неслабо подстегнуть спрос на DDR5.

Одновременно JEDEC анонсировала разработку нового стандарта энергонезависимой памяти NVDIMM-P (Non-volatile DIMM), который призван объединить энергонезависимую флэш-память и энергозависимую память DRAM. Этот тип памяти нацелен на использование в дата-центрах, где для обработки и кэширования данных одновременно используются SSD-накопители и модули ОЗУ.

Подробнее о DDR5 SDRAM и NVDIMM-P расскажут 19 июня этого года на мероприятии Server Forum.

Источник: pcworld