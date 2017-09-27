К 2020 году Ford выпустит электрокроссовер с запасом хода 500 км и добавит электрические версии 40% представителей модельного ряда, а с 2030 года запустит массовое производство электромобилей

Крупнейший американский автопроизводитель Ford представил план по электрификации своей продуктовой линейки, который предусматривает выпуск электрического кроссовера с запасом хода порядка 500 км уже в 2020 году и массовое производство автомобилей с электрическим приводом и двигателями на альтернативных видах топлива начиная с 2030 года.

Ford инвестирует в программу электрификации модельного ряда $4,5 млрд, что позволит в ближайшие пять лет выпустить 13 новых моделей с электрическим приводом. Они будут включать гибридные версии пикапа F-150 и спорткара Mustang, подзаряжаемый гибридный фургон Transit Custom, две гибридные модели для полиции, автономный автомобиль с гибридным приводом для использования в качестве такси или в сервисах каршеринга (в 2021 году). При этом планируется, что уже через два с небольшим года (к 2020 году) более 40% всех моделей Ford получат версии с электрическим приводом.

Основной площадкой для производства электромобилей станет завод компании в Мичигане, в модернизацию которого будет инвестировано около $700 млн. В 2020 году там стартует серийная сборка вышеупомянутого электрического кроссовера, а в 2021 г. — автономного автомобиля для райдшеринга и каршеринга. Также компания будет работать над улучшением автомобильных аккумуляторов в своих R&D-центрах в Европе и Азии.

Не так давно Ford подписал Меморандум о взаимопонимании с Volkswagen Group, BMW Group и Daimler AG, который предусматривает создание сети станций быстрой зарядки в Европе, которая позволит владельцам электромобилей путешествовать на более далекие расстояния. Первоначальный план предусматривает создание 400 станций мощностью до 350 кВт, в дальнейшем подобные проекты будут реализованы по всему миру.

Недавний опрос владельцев электромобилей Ford показал, что уровень лояльности к электрическому приводу уже очень высок: 87% владельцев «гибридов» готовы купить их повторно, а 92% владеющих аккумуляторным электротранспортом говорят, что их следующей покупкой вновь станет полностью электрический автомобиль. Также интересно, что 88% опрошенных проезжают менее 100 км в день, а 80% владельцев электромобилей подзаряжают аккумуляторы всего один раз в день.

Представители компании также отметили, что опыт Ford в сфере электрификации автомобилей насчитывает уже почти 20 лет, на протяжении которых компания занимается разработкой как автотранспорта с гибридным бензиново-электрическим приводом (Hybrid Electric Vehicle, HEV), так и электромобилей с питанием исключительно от батарей (Battery Electric Vehicle, BEV). К концу 2016 года общие продажи электрифицированных автомобилей Ford достигли 560 тысяч экземпляров, что позволило компании занять первое место в США по продажам гибридных автомобилей и второе — в сегменте электромобилей.

Источник: Ford