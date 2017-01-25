К 2020 году в Австралии будет ликвидирован паспортный контроль

В 2007 году в аэропортах Австралии была внедрена высокотехнологичная программа SmartGate, и с тех пор пассажиры с биометрическими паспортами нового поколения проходят скоростной автоматизированный паспортный контроль, самостоятельно сканируя документы и без надобности не общаясь с пограничниками.

Теперь же правительство страны-континента вознамерилось вовсе отказаться от проверки паспортов. Нет, речь не идет о бесконтрольном въезде — просто установление личности человека, въезжающего на территорию Австралии, будет происходить полностью автоматически, не только без человеческого вмешательства, но и без необходимости предъявлять документы.

По словам Джон Койн, главы пограничной безопасности Австралийского института стратегической политики, благодаря новому проекту под названием Seamless Traveler пассажиры будут «в буквальном смысле просто выходить, как во внутреннем аэропорту». Им даже не придется останавливаться для проверки — пока они идут по коридорам, система автоматически считает рисунок сетчатки глаз и отпечатки пальцев и «пробьет» их по имеющейся базе данных. Если человек числится как благонадежный, он продолжит свой путь. В противном случае, пограничники пригласят его на «беседу».

Ожидается, что этот механизм сможет проверять 90% всех путешественников. Правда, конкретных технологических решений у погранслужб Австралии пока нет — проект находится на стадии размещения госконтрактов.

По предварительным оценкам, внедрение новой системы обойдется правительству в 94 млн австралийских долларов (примерно 71 млн долларов США). Начало тестирования состоится уже летом этого года. Первым «подопытным кроликом» станет аэропорт Канберры, осенью к нему присоединятся аэропорты Сиднея и Мельбурна. Повсеместное же внедрение системы Seamless Traveler запланировано на 2020 год.

Таким образом, Австралия может стать первой страной в мире, где постоянное ношение с собой, как правило, потрепанного паспорта будет считаться пережитком прошлого.

Источники: Engadget, National Geographic