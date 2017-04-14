К 2030 году четверть поездок в США будут приходиться на беспилотные автомобили, задействованные в райдшеринге

Беспилотный транспорт пока не готов к использованию на дорогах общего пользования. Тем не менее, к 2030 году до четверти поездок в США будут осуществляться с помощью самоуправляемого транспорта, задействованного в райдшеринге. Об этом говорят результаты исследования Boston Consulting Group.

По мнению аналитиков, захват рынка пассажирских перевозок беспилотными автомобилями, работающими по принципу райдшеринга, будет связан с банальной экономией. Так, использование беспилотников в рамках сервисов наподобие Uber будет обходиться на 60% дешевле, чем владение собственным авто. Как следствие, использование самоуправляемых машин удвоит остающийся после уплаты налогов и необходимых расходов доход среднестатистического городского жителя. А деньги, как известно, — мощный мотиватор.



Помимо этого, свою лепту в развитие беспилотных авто также внесут возросший интерес к автономным технологиям, электрификация транспортных средств и загруженность городских дорог, из-за чего местным властям придется искать альтернативные способы перевозки людей, популяризируя, среди прочего, райдшеринг.

В то же время, в BCG отмечают, что рост популярности сервисов а-ля Uber не приведет к резкому падению продаж на автомобильном рынке. Общий спрос на автомобили останется высоким — изменится лишь то, кто именно и для каких целей будет их покупать, особенно в больших городах, где эксплуатация беспилотников может привести к снижению пробок на дорогах и повышению конкуренции операторов, обеспечивающих работу самоуправляемого транспорта.

Источник: hitech.fm