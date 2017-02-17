К 2030 году в ассортименте Opel не останется ни одного автомобиля с ДВС, весь модельный ряд будет электрическим

Руководство компании Opel планирует в будущем переключиться на производство исключительно электрических транспортных средств. Соответствующие изменения в стратегии развития продвигает главный исполнительный директор Opel Карл-Томас Нойманн (Karl-Thomas Neumann).

В скором времени Opel планирует приступить к продажам своего первого электромобиля Ampera-E, который представляет собой модифицированную версию Chevy Bolt EV. Новая стратегия руководства Opel основан на планах General Motors по более активному продвижению полностью электрических автомобилей на европейском рынке, которые основаны на платформе Bolt EV. В соответствии со стратегией Ноймана, Opel должна сосредоточить свои производственные ресурсы на выпуске электромобилей и постепенно отказаться от производства автомобилей на базе ДВС до 2030 года. Компания Opel отказалась комментировать эту информацию.

Однако планы руководства Opel о полном переходе на выпуск электромобилей могут оказаться под вопросом. Дело в том, что компании General Motors и PSA Group (Peugeot-Citroën) ведут переговоры о дальнейшем развития сотрудничества, в рамках которых обсуждается возможность продажи Opel. У нового собственника могут быть иные планы на развитие бренда.

Источник: electrek